PiS podejmuje ostatnio decyzje wyraźnie nie po myśli Jarosława Gowina i jego ludzi. Jak dowiedziała się Interia, działacze Porozumienia nie zamierzają tego więcej tolerować. Z naszych ustaleń wynika, że w najbliższą sobotę zbiera się zarząd krajowy partii. - Nasze warunki nie są na tyle wygórowane, żeby rozsądny negocjator mógł rozważać ich odrzucenie - usłyszeliśmy od bliskiego współpracownika wicepremiera i ministra nauki.

Zdjęcie Jarosław Gowin i Jarosław Kaczyński /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Jarosław Gowin nie ma ostatnio powodów do zadowolenia ze współpracy z obozem Jarosława Kaczyńskiego. Dowodów nie trzeba daleko szukać: gdy Ryszard Terlecki z PiS ogłosił, że Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Elżbieta Chojna-Duch zostali kandydatami partii rządzącej do Trybunału Konstytucyjnego, politycy Porozumienia nawet nie kryli się ze swoim zdziwieniem.

- PiS zgłosiło te kandydatury, one nie były uzgadniane z Porozumieniem - powiedział Gowin na antenie radiowej Jedynki.

Nie obyło się nawet bez krytyki. - Nie jestem entuzjastą, mówiąc szczerze, tych kandydatur - w Polsat News powiedział z kolei Marcin Ociepa, wiceprezes Porozumienia.

Jak ustaliliśmy, politycy z obozu Jarosława Gowina idą za ciosem. Tym bardziej, że 11 listopada kończy się umowa koalicyjna Porozumienia z PiS. O tym, jak ma wyglądać kolejna, władze partii zdecydują podczas zebrania zarządu w sobotę.

- Podejmiemy uchwały zobowiązujące Jarosława Gowina do podjęcia pewnych ruchów. Powinny tam się znaleźć uregulowania, na których zależy nam, a nie naszym koalicjantom - przekazał Interii jeden z polityków Porozumienia.

Jak powiedział, chodzi m.in. o nazwiska nowych kandydatów na sędziów TK.

A co jeśli PiS nie zgodzi się na warunki Jarosława Gowina? - dopytujemy. - Wiadomo, że trzeba mieć plan B, ale to druga strona powinna się nad nim bardziej głowić, niż my. Nasze warunki nie są na tyle wygórowane, żeby rozsądny negocjator mógł rozważać ich odrzucenie - przekazał nam bliski współpracownik wicepremiera.

Jakub Szczepański