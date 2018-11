Gowin: Wycofamy z Sejmu projektu ustawy autorstwa MNiSW

Wycofanie z Sejmu projektu ustawy o powołaniu Sieci Badawczej Łukasiewicz zapowiedział w czwartek podczas Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa wicepremier Jarosław Gowin. Ma wrócić jako projekt poselski.

Zdjęcie Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas 3. edycji Kongresu 590 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Arena G2A w Jasionce koło Rzeszowa /Darek Delmanowicz /PAP

"Postanowiliśmy w tych dniach wycofać ten projekt. Po to, żeby go zaktualizować o ustalenia wynikające z przyjętej w międzyczasie Konstytucji dla Nauki, a na pierwszym grudniowym posiedzeniu Sejmu ten projekt w nowej wersji przedstawić jako poselski. Ma być przedstawiony do pilnych prac. Wierzę, że od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpocznie swoją działalność" - powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Gowin przypomniał, że projekt o utworzeniu Sieci Badawczej Łukasiewicz został przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do Sejmu trafił na początku stycznia tego roku. "Od tamtej pory nic się z tym projektem nie działo. Pojawiły się rozmaitego rodzaju bariery, opór ze strony tych, którzy maja być zreformowani. Opory polityczne, że ktoś ma za duże sukcesy" - wyjaśniał.

Zwrócił uwagę, że Sieć Badawcza Łukasiewicz ma konsolidować 37 instytutów badawczych i "stworzy nową organizację z ogromnym potencjałem".

"To będzie potencjał ponad siedmiu tysięcy pracowników, w tym dwa tysiące naukowców. Budżet +Łukasiewicza+ będzie wynosił 1,5 mld z na początek, bo wierzę, że ta sieć będzie się szybko rozwijać" - zaznaczył.

Według niego, jej stworzenie "oznacza, że w Europie powstanie trzecia co wielkości sieć badawcza". "Cały jej potencjał jest skierowany na wsparcie polskich przedsiębiorców. To będzie ta część systemu, która w całości będzie służyć gospodarce" - podkreślił Gowin.

Złożony w styczniu projekt ustawy zakładał, że głównym celem sieci ma być prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników. Ma też m.in. wspierać politykę gospodarczą państwa przez dokonywanie prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój - napisano wtedy w uzasadnieniu projektu.

W Jasionce k. Rzeszowa w czwartek rozpoczął dwudniowy Kongres 590. Kongres swoją nazwę wziął od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane lub dystrybuowane przez polskie firmy. Jego celem jest promowanie polskiej gospodarki.