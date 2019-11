"GPC": Dziś ujawniony zostanie skład rządu

Jak podaje "Gazeta Polska Codziennie", po dwutygodniowych negocjacjach i ciągłych zmianach wreszcie ma zostać zaakceptowany skład rządu. Premierem zostanie Mateusz Morawiecki. Prawdopodobne utworzone zostaną także nowe teki ministerialne.

"GPC" podaje, że do nowego ministerstwa zasobów narodowych miałby trafić nadzór nad większością państwowych spółek. Sprawa - jak zauważa gazeta - może być kluczowa dla przeprowadzania dużej części programów, bo - jak ocenia autor artykułu - nie jest tajemnicą, że np. program Mieszkanie+ nie ruszył pełną parą również z powodu słabej współpracy m.in. na linii rząd-PKP. Do stanowiska przymierzany jest minister i wicepremier Jacek Sasin.

Gazeta donosi, że pewna jest również zmiana na stanowisku ministra sportu. "GPC" spekuluje, że Witolda Bańkę mógłby zastąpić ktoś z Solidarnej Polski, której pozycja w rządzie po wyborach znacznie wzrosła. "W tym wypadku nasuwa się kandydatura Michała Wosia" - czytamy.

Nowe ministerstwa

Dziennik informuje, że "jeszcze wczoraj mówiło się również o powołaniu nowego ministerstwa energii i klimatu, na czele którego miałby stanąć wiceminister Michał Kurtyka". Jednak - jak stwierdza gazeta - ten scenariusz wydaje się mało prawdopodobny.

"Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie obecny minister środowiska Henryk Kowalczyk był najczęściej wskazywany do zmiany. Potencjalnie oprócz Kurtyki mogą go zmienić Jadwiga Emilewicz i Sławomir Mazurek" - napisano.

Jak dodano, "żegnano się również z Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury". "Najprawdopodobniej najbliższy współpracownik Beaty Szydło w małopolskim PiS zachowa jednak stanowisko" - twierdzi dziennik.