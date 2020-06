Od 206 do 250 tys. zł rocznie kosztuje w Polsce wychowanie dziecka w wieku do lat 18. Od 2014 r., gdy zaczęto prowadzić badania na ten temat, koszt ten wzrósł niemal o 30 tys. zł, czyli o 16,5 proc. - pisze we wtorek (2 czerwca) "Gazeta Polska Codziennie".

"Według najnowszego raportu sporządzonego przez ekspertów z Centrum im. Adama Smitha (CAS), Biura Strategii i Analiz Międzynarodowych PKO BP oraz Panelu Badawczego Ariadna, koszt wychowania jednego dziecka wynosi od 200 do 225 tys. zł. Według cen z 2019 r., koszt utrzymania - przy założeniu, że rodzina ma dwoje dzieci do 18. roku życia - wyniósł 206 tys. zł na jedno dziecko (412 tys. zł na dwoje). Rok wcześniej, według raportu CAS, było to 390 tys. zł, zatem wzrost wyniósł 5,4 proc." - czytamy.

Dodano, że eksperci zastrzegają, iż obliczeń dokonano według danych za III kwartał 2019 r.

"Wzrost kosztów wychowania dziecka (do lat 18) w rodzinie trzyosobowej przez ostatnie pięć lat (2014-2019) oszacowano na 18,5 proc., zaś w czteroosobowej, czyli z dwójką dzieci - na 16,5 proc. Obliczono również, że koszty żywności, mieszkania, transportu, łączności i edukacji stanowią aż 82 proc. wszystkich wydatków związanych z wychowaniem dziecka" - napisano w artykule.

Największy udział - 30 proc. - miały wydatki na żywność. Wydatki związane z mieszkaniem stanowiły 24 proc., na przejazdy i łączność - 17 proc., koszty związane z edukacją - 10 proc., zaś na zakup butów i odzieży - 6 proc.