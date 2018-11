PO chce zmienić przepisy dotyczące "500 plus". Politycy Platformy chcą odebrać świadczenie osobom bezrobotnym - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Super Expressu".

"Będziemy chcieli w następnej kadencji Sejmu zając się problemem 'czy się stoi, czy się leży, 500 plus się należy'. To jest dysfunkcyjne (...). Jeśli ojciec z matką nie pracują. a utrzymują się tylko ze świadczeń socjalnych, to jest to problem" - mówi w rozmowie z "SE" rzecznik PO Jan Grabiec.

Zdaniem posła, "500 plus jest szkodliwe" w przypadkach, gdy oboje rodziców nie pracują.



PiS zapewnia, że nie pozwoli wprowadzić do programu "500 plus" "żadnych niekorzystnych zmian dla Polaków".



