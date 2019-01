Wicedyrektor Muzeum Warszawy Jarosław Trybuś został zawieszony na jeden miesiąc przez dyrektor muzeum Ewę Nekandę-Trepkę - poinformował w komunikacie stołeczny ratusz. To konsekwencje wpisu, który Trybuś zamieścił w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Wicedyrektor Muzeum Warszawy Jarosław Trybuś /fot. Krzysztof Zuczkowski /Agencja FORUM

W komunikacie podkreślono, że po spotkaniu z dyrektor Muzeum Warszawy Ewą Nekandą-Trepką, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, przyjął do wiadomości decyzję o zawieszeniu na miesiąc w pełnieniu obowiązków wicedyrektora Muzeum Jarosława Trybusia.

"Dyrektor Jarosław Trybuś został zawieszony na okres jednego miesiąca, cofnęłam swojemu zastępcy pełnomocnictwa. Prezydent do decyzji się przychylił" - mówi dyrektor Ewa Nekanda-Trepka, cytowana w komunikacie ratusza.

Jarosław Trybuś udostępnił na Facebooku grafikę przedstawiającą nóż, w którego rękojeści ukryty był profil prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wpis był szeroko komentowany w mediach społecznościowych.

"Winien jestem przeprosiny wszystkim, których dotknąć mogła zszerowana (udostępniona - PAP) przeze mnie wczoraj grafika opublikowana na profilu The Culture of The Poster" - napisał w niedzielę wieczorem na Facebooku Trybuś. Usunął również swój wpis.