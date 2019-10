Policjanci znowu przed 11 listopada mogą masowo brać zwolnienia lekarskie. Policyjne związki zawodowe alarmują, że zostały oszukane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które - jak twierdzą - nie dotrzymuje zawartego porozumienia w sprawie poprawy warunków pracy funkcjonariuszy.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Janek Skarżyński /AFP

W zeszłym roku policjanci umówili się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na pełną odpłatność nadgodzin. Nagle okazało się, że nie ma na to pieniędzy.



Reporterzy RMF FM dotarli do pisma z Komendy Głównej Policji do komend wojewódzkich. Wynika z niego, że wprowadzono nieformalny zakaz pracy policjantów w nadgodzinach, bo nie ma na to pieniędzy. A jeśli ktoś zakaz złamie - to grożą mu konsekwencje służbowe.



To kuriozalne pismo, które zagraża bezpieczeństwu obywateli - nieoficjalnie komentują policjanci.



Protest 11 listopada nie jest jeszcze przesądzony. Policjanci liczą na dialog z rządem, ale jeśli się nie uda, to funkcjonariusze przypominają, że 11 listopada - w Święto Niepodległości - w całej Polsce odbędzie się kilkaset uroczystości zabezpieczanych przez nawet kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy. Może ich zabraknąć. Policjanci chcą dialogu i wyjaśnień.



Masowy protest policjantów w 2018 roku

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku policjanci protestowali od lipca do listopada. Dołączyli do nich funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Później NSZZ Policjantów informował o gotowości do ustępstw, m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. 8 listopada 2018 roku związkowcy służb mundurowych zawarli porozumienie z kierownictwem spraw wewnętrznych i administracji.