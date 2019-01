Zarzut kierowania gróźb karalnych pod adresem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego usłyszał w czwartek 35-letni mieszkaniec powiatu radomskiego. Grozi mu za to do dwóch lat więzienia. Policja wystąpiła do prokuratury z wnioskiem o aresztowanie mężczyzny. Z kolei policjanci z Wrocławia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o groźby kierowane w internecie wobec prezydenta miasta Jacka Sutryka.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /PIOTR JEDZURA/REPORTER /Reporter

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska poinformowała, że 35-latek został przesłuchany przez policjantów w czwartek rano. Przedstawiono mu zarzut kierowania gróźb karalnych wobec prezydenta Radomia. Policjanci skierowali też wniosek do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Reklama

Z kolei rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Beata Galas zapewniła, że prokuratura zajmie się tym jeszcze w czwartek.

Ujęcie 35-latka

We wtorek prezydent Radomia złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która na jednym z portali społecznościowych zamieściła wpis z groźbą wobec niego. Lokalne media podają, że na jednym z prywatnych profili na portalu społecznościowym pojawiło się zdjęcie drzewa z wbitym w pień nożem i podpisem "Witkoski bedziesz nastempny" (pisownia oryginalna).

Policja szybko ustaliła internautę, który dokonał wpisu. 35-letni mieszkaniec pow. radomskiego został w środę zatrzymany w Gdańsku i przewieziony do Radomia.

Zatrzymanie we Wrocławiu

Policjanci z Wrocławia z kolei namierzyli mężczyznę podejrzanego o groźby kierowane w internecie wobec prezydenta Jacka Sutryka. Wpis został zamieszczony na jednym z forów internetowych. Mężczyzna został zatrzymany.



"Szybki i skutecznie działania wspólnie z prokuraturą i policjantami z województwa zachodniopomorskiego doprowadziły do zatrzymania 38-latka. Obecnie wykonywane są czynności procesowe z jego udziałem, a po ich zakończeniu za swój czyn odpowie przed sądem" - poinformował w czwartek asp. szt. Łukasz Dutkowiak z biura prasowego dolnośląskiej policji.Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podjęli działania w związku z wpisem na forum internetowym "mogącym świadczyć o zamiarze lub nawoływaniu do popełnienia przestępstwa".

"Autor w internecie groził prezydentowi Wrocławia. Policyjni specjaliści niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do jego identyfikacji, współpracując także z administratorem serwisu. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze pionu kryminalnego namierzyli mężczyznę podejrzanego o groźby. Okazało się, że jest mieszkańcem województwa zachodniopomorskiego" - powiedział Dutkowiak.



Dodał, że 38-latka zatrzymali policjanci z komisariatu Szczecin Pogodno. Został przewieziony do Wrocławia, gdzie prokuratura wykonuje czynności procesowe z jego udziałem.Za czyn z art. 119 § 1 kodeksu karnego, tj. za stosowanie groźby, grozi do 5 lat więzienia. O dalszym losie zatrzymanego zadecyduje teraz sąd.

Będą kolejne zatrzymania

W czwartek minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, poinformował, że "dziś (nastąpią) kolejne zatrzymania przez policję osób, które w swej nienawistnej internetowej retoryce posuwają się do gróźb karalnych wobec innych".



"Zapewniam, że nie będą to akcje tymczasowe i pokazowe. Policja będzie konsekwentna i bezwzględna, ale zatrzymamy tej oszalałej spirali nie zatrzymamy nienawiści, jeżeli nie nastąpi opamiętanie i refleksja, u wszystkich. WSZYSTKICH!" - napisał na Twitterze. Podkreślił, że nadszedł czas na "opamiętanie i refleksję". "Niestety nie można już napisać: 'póki nie jest za późno'" - dodał.

Po niedzielnym ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zanotowano kilka przypadków kierowania gróźb karalnych wobec osób publicznych. W środę policja zatrzymała 48-letniego mieszkańca Gdańska podejrzewanego o telefoniczne groźby zamordowania przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Z kolei zarzuty m.in. publicznego nawoływania do stosowania przemocy wobec prezydenta Poznania i prezydenta Wrocławia z uwagi na ich przynależność polityczną przedstawiono w środę 41-letniemu Cezaremu O.