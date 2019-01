Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w poniedziałek zatrzymali 41-latka, który groził na Twitterze prezydentom Poznania i Wrocławia, Jackowi Jaśkowiakowi i Jackowi Sutrykowi - podał rzecznik prasowy KWP mł. insp. Andrzej Borowiak. Mężczyzna odpowie m.in. za nawoływanie do nienawiści.

O zatrzymaniu rzecznik KWP w Poznaniu poinformował na Twitterze. "Mężczyzna, który na Twitterze groził Prezydentowi Poznania i Wrocławia został dzisiaj zatrzymany przez policjantów z KWP Poznań. Będzie także odpowiadał za nawoływanie do nienawiści. Jest to 41 latek, mieszkaniec podpoznańskiej miejscowości" - napisał.

Reklama

Do wpisu na Twitterze jednego z internautów odniósł się w niedzielę wieczorem szef MSWiA Joachim Brudziński. Internauta, nawiązując do ataku na Adamowicza, napisał na jednym z portali społecznościowych: "Jeszcze Jaśkowiaka (prezydenta Poznania - PAP) i prezydenta Wrocławia... stają się ofiarą swojego lewackiego i bezbożnego podejścia do swoich stanowisk".

Screen tego wpisu opublikował na Twitterze poseł Jacek Protasiewicz, apelując o zatrzymanie jego autora. "Zgadzam się z Panem i dlatego przekazałem pański wpis @PolskaPolicja. Najwyższy czas zatrzymać to szaleństwo nienawiści. Tam, gdzie nie pomaga apel o powstrzymanie głosów nienawiści, powinno bezwzględnie wkraczać surowe prawo i konsekwencje" - napisał Brudziński.

Następnego dnia, w poniedziałek rano szef MSWiA napisał na Twitterze: "Po wczorajszym szoku spowodowanym barbarzyńskim atakiem na Prezydenta Pawła Adamowicza, różne paskudne osoby z każdej strony politycznych sporów niestety pokazują swoje paskudne oblicza. Jedna z nich wzywająca do kolejnych mordów za chwilę spotka się z @PolskaPolicja".