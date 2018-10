Grupa "Rympałka" znowu przed sądem. Ruszył proces apelacyjny gangu

W Sądzie Apelacyjnym rozpoczął się proces odwoławczy w sprawie tzw. grupy "Rympałka". Od wyroku skazującego odwołało się 16 oskarżonych, w tym domniemany szef gangu Marek Cz. Wszyscy wnosili o uniewinnienie lub ponowny proces. Rozprawy trwały dwa dni.

Zdjęcie W sądzie trwa proces dotyczący tzw. "Grupy Rympałka" /Paweł Supernak /PAP

Sprawę "rympałków" osądzi dwoje sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Anna Zdziarska i Zbigniew Karpiński oraz delegowana z Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Dorota Radlińska. Skład ten we wtorek i środę rozpoznawał apelacje od wyroku skazującego z marca 2017 roku. Po ponad czteroletnim procesie wydał go sędzia Piotr Gąciarek, rozliczając oskarżonych za przestępstwa popełnione w latach 2006-2010.

Wyrok skazujący z 2017 roku

Reklama

Gąciarek skazał wówczas "Rympałka" - czyli Marka Cz. - oraz Jerzego B. i Marka R. na 25 lat pozbawienia wolności, z możliwością przedterminowego zwolnienia najwcześniej po 20 latach. Prokurator domagał się dla wymienionej trójki dożywocia, bo ciążyły na nich zarzuty nie tylko udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sutenerstwa, handlu narkotykami czy bronią, ale także zarzut zabójstwa nielojalnego członka gangu - Witolda K. - który miał podjąć się współpracy z policją. Sąd uznał, że "Rympałek" zlecił zamordowanie K., a Marek R.i Jerzy B. wykonali wyrok.

Pozostali członkowie rympałkowej grupy usłyszeli wyroki od kilku do kilkunastu lat więzienia. Większość z oskarżonych została skazana także na bardzo wysokie grzywny. "Rympałek" miał także stracić majątek wart ok. 2,2 mln złotych, którego dorobił się najprawdopodobniej na narkotykach.

Apelacja prokuratora

Do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpłynęła apelacja prokuratora Marcina Wielgomasa z wydziału Prokuratury Krajowej w Warszawie, zajmującego się przestępczością zorganizowaną. Wielgomas domagał się zaostrzenia wyroku sądu I instancji wobec trzech oskarżonych z 25 lat na dożywocie z możliwością wcześniejszego zwolnienia po 40 latach. Wniósł o to w pisemnym wniosku, mimo że sąd odwoławczy nie może zwiększać kar na dożywocie (art. 454 kpk). Prok. Wielgomas chciał także zwiększenia kary zasądzonej Robertowi L. z 8 na 12 lat pozbawienia wolności.

Apelacje obrońców

Do SA wpłynęły też apelacje obrońców 16 oskarżonych, w tym także Marcina Sz., który od wielu miesięcy nie żyje (we wtorek wyrok wobec niego uchylono i ściganie umorzono). Wszyscy domagali się uniewinnienia, bądź zwrócenia sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd okręgowy.

W apelacjach obrońcy podważają istnienie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, do której mieliby należeć oskarżeni. Skład gangu "Rympałka" prokuratura (a później sąd) ustaliła na podstawie wyjaśnień skruszonych gangsterów, czyli "sześćdziesiątek" (od art. 60 kk). Adwokaci kwestionowali wiarygodność tych świadków, a proces określili jako "poszlakowy". "Sąd pominął okoliczności korzystne dla oskarżonych" - zarzucano w pisemnych wnioskach. Obrońcy poddawali w wątpliwość także zasądzone przez sędziego Gąciarka kary grzywny od 200 do 540 stawek dziennych po 100 złotych, czyli od 20 do 54 tysięcy. Według obrońców wysokość stawki dziennej nie może być dla wszystkich jednakowa, bo każdy podsądny ma inną sytuację materialną.

"Rażąca niewspółmierność kary"

We wtorek na sali rozpraw obrońca "Rympałka" mec. Mikołaj Kozak powiedział, że jego zdaniem "Marek Cz. jest niewinny". Wyraził także swoje zaskoczenie argumentacją z apelacji prokuratora o rażącej niewspółmierności kary zasądzonej Cz. do popełnionych czynów. "Mój klient ma 55-lat i dostał wyrok 25 lat, a wyjść może najwcześniej po 20. To jest niewspółmierność?" - pytał mec. Kozak. Wydający zaskarżony wyrok sędzia Gąciarek uzasadniał, że wymierza 25 lat, a nie dożywocie, bo jeżeli oskarżeni dożyją końca wyroku, to będą "dobrze po siedemdziesiątce" i trzeba "zachować miarę", bo "są zabójstwa bardziej okrutne, z motywacji zasługującej na szczególne potępienie".

Obrońca skazanego równie surowo jak "Rympałek" Jerzego B. powiedziała, że proces opierał się na pomówieniach "sześćdziesiątek", a ich zeznania "powinny zostać prawidłowo i rzetelnie ocenione".

Adwokat Marka R. (którego z "Rympałkiem" i Jerzym B. łączy zarzut zabójstwa) powiedział, że w uzasadnieniu sporządzonym przez sędziego Gąciarka nie ma rzetelnego umotywowania wydanego wyroku. To zdanie podzielili pozostali obrońcy.

Komentarze oskarżonych

W środę przemawiali sami oskarżeni. Większość z nich krótko przychyliła się do apelacji złożonych przez obrońców, ale skazany na dożywocie Marek R. przygotował długi wywód, w którym wyliczał błędy postępowania przygotowawczego, a później sądowego. "Ten wyrok to przekreślenie wszystkich moich planów" - oświadczył 61-letni oskarżony. Zarzucał, że sąd I instancji, wydając wyrok w tak ważnej sprawie powinien ważyć dowody. "Wszelkie wątpliwości w tej sprawie sąd rozstrzygnął na moją niekorzyść(..) nie rozumiem, jak można mieć przed sobą akta sprawy i tak mijać się z prawdą" - stwierdził. "Ja nigdy nie popełniłem zbrodni zabójstwa, nie byłbym zdolny do takiego czynu" - zapewniał R. Dodał, że jego zdaniem on i pozostali oskarżeni zostali pomówieni przez "nierzetelne sześćdziesiątki", a zwłoki Witolda R., które odkopano na jego działce dopiero na drugim przeszukaniu, mogły zostać tam podrzucone.

Sąd nie zdążył w środę wysłuchać głównego oskarżonego, czyli "Rympałka". Marek Cz. będzie mógł zabrać głos dopiero na rozprawie wyznaczonej na drugą połowę listopada.

Grupa "Rympałka"

Grupa "Rympałka" powstała w 1994 r. po aresztowaniu Andrzeja Kolikowskiego, "Pershinga" - zastrzelonego kilka lat później w Zakopanem szefa gangu pruszkowskiego. "Rympałek" miał być szefem jego "żołnierzy". Najgłośniejszym przestępstwem grupy był tzw. napad stulecia na konwój na warszawskim Ursynowie w 1995 r., kiedy zrabowano ponad 1,2 mln zł.55-letni dziś "Rympałek" został w 1998 r. skazany przez sąd pod przewodnictwem Barbary Piwnik na 10 lat więzienia za przywództwo zorganizowanej grupie przestępczej. Po odbyciu wyroku zniknął. Według policji, ukrywając się, odbudowywał struktury swej grupy. Został ponownie zatrzymany i aresztowany w 2010 r.