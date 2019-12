"Od trzech dni przebywam z rodziną na urlopie świątecznym. Proszę o zrozumienie" - napisał na Twitterze Grzegorz Napieralski, jeden z nieobecnych posłów opozycji w czasie kluczowego głosowania w Sejmie. "No cóż, spóźniłam się" - przyznała z kolei Magdalena Biejat z klubu lewicy. Oboje przeprosili za swoją nieobecność.

Zdjęcie Grzegorz Napieralski /Jacek Domiński /Reporter

Przypomnijmy - Sejm zdecydował w czwartek o uzupełnieniu porządku obrad o przeprowadzenie pierwszego czytania projektu PiS dot. zmian w ustawach sądowych, który wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za działania o charakterze politycznym. Wynik głosowania to 204 (za włączeniem projektu do porządku obrad) do 195 (przeciw). Na sali zabrakło 29 posłów opozycji.



Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski tak tłumaczy na Twitterze swoją nieobecność:



"Szanowni Państwo, powód mojej absencji na dzisiejszym głosowaniu to pobyt poza granicami kraju. Od trzech dni przebywam z rodziną na urlopie świątecznym. Proszę o zrozumienie. Nie jest to lekceważenie obowiązków poselskich, tylko chęć wynagrodzenia rodzinie wielu nieobecności" - czytamy.

Reklama

"Przepraszam wszystkich moich wyborców. Pragnę wyrazić głębokie uznanie dla protestujących, którzy wyszli wczoraj na ulice. Dołożę wszelkich starań w przyszłości, by przystosować się w jak największym stopniu do absurdalnych standardów pracy Sejmu, fundowanych nam przez PiS" - dodał poseł Napieralski.



Wcześniej w rozmowie z oko.press tak swoją nieobecność wyjaśniał poseł Lewicy Maciej Gdula: "Nie było alertu, że trzeba być wcześniej. Waga tych głosowań jest przeceniana, PiS i tak postawiłby na swoim".

Z kolei Jolanta Fedak z PSL powiedziała reporterowi Interii: - Nie byłam, bo leciałam porannym samolotem. Była mgła, więc się spóźniłam. Rzadko kiedy są głosowania o 10 rano, samolot nie usiadł.

"Musiałam załatwić niezwykle ważną sprawę w szkole mojego dziecka i nie mógł tego zrobić nikt poza mną. Przykro mi z tego powodu. Przepraszam. Nadmieniam, że nie było to głosowanie ustawy" - to z kolei komentarz Anny Marii Żukowskiej, rzeczniczki Lewicy.

"No cóż, spóźniłam się. Bardzo za to przepraszam" - powiedziała RMF FM Magdalena Biejat z Razem.