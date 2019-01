"Nie jestem w polityce, by być premierem. Jestem w polityce po to, by Polskę przywrócić do mainstreamu europejskiego, żeby potwierdzić rządy prawa, demokracji parlamentarnej i wolności obywatelskich" - powiedział na antenie TOK FM lider PO Grzegorz Schetyna.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Schetyna odniósł się w ten sposób do sondażu, z którego wynika, że większość wyborców PO widzi w roli przyszłego premiera szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Reklama

42 proc. poparcia dla lidera PSL, a 25 proc. dla Grzegorza Schetyny, to zdaniem prowadzącego program, duże zaskoczenie.

"Jeżeli dzisiaj zaczniemy dzielić stanowiska i teki, ustalać, kto zostanie premierem, kto ministrem cyfryzacji, to na pewno nie wygramy wyborów" - kontrował Schetyna.

Wybory 17 marca?

Schetyna skomentował również możliwość ogłoszenia w Polsce przyspieszonych wyborów. Jego zdaniem, szanse na zastosowanie takiego "zabiegu" przez PiS oscylują wokół 40-50 proc.