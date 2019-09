"Od czterech lat obserwujemy proces niszczenia państwa" - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna podczas niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Grzegorz Schetyna w swoim przemówieniu podczas konwencji KO podkreślał, że obserwujemy "proces niszczenia państwa przez ostatnie cztery lata".

"To kwestia praworządności, Trybunału Konstytucyjnego, zamachu na niezależność sądów i niezawisłość sędziów, zniszczenie niezależnej prokuratury, ale także ograniczone inwestycje, to kwestia samorządności, która jest ograniczana, zabieranie kompetencji, zabierane pieniądze, ograniczana lokalna władza" - mówił.

"To co zostało zabrane, a boli najbardziej w świecie, to pozycja Polski - polska polityka zagraniczna, która przestała dzisiaj istnieć. My mówimy dzisiaj dość, dość tych zniszczeń" - zaznaczył Schetyna.

Problem smogu

Podczas swojego wystąpienia Schetyna mówił o problemie smogu. Wspomniał, że projekt ustawy dotyczącej walki ze smogiem został złożony przez PO trzy lata temu. Przywołał też dane, z których wynika, że obecnie ze względu na smog umiera rocznie ok. 40 tys. osób rocznie. "Koniec z truciem Polaków" - powiedział. "Nie można oszukiwać się, że chodzi o węgiel, że chodzi o miks energetyczny - chodzi o wszystko, chodzi o nasze zdrowie i życie, naszych rodziców i naszych dzieci, to jest kwestia międzypokoleniowa, to dotyczy nas wszystkich i dzisiaj twardo mówimy - koniec ze smogiem, skończymy z tym" - podkreślał szef KO.

Dodał, że należy z samorządami rozmawiać po partnersku m.in. w sprawie wymiany tzw. kopciuchów przy wsparciu z funduszy unijnych. "Jak może PiS skutecznie walczyć ze smogiem, jak może skutecznie walczyć o zdrowe powietrze, o zdrowe środowisko, jeżeli on walczy i z samorządami, i z Unią Europejską. To jest chyba jedyna taka partia w Europie, która może to robić i uważa, że to jest patriotyczne wyzwanie - walczyć z tymi, którym trzeba pomagać i wspierać" - mówił.

Schetyna zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, któremu poradził, aby brał pieniądze z UE i przekazywał je samorządom.

Pakiet dla seniorów

Szef PO odniósł się także do kwestii seniorów. "My o trzynastej emeryturze mówiliśmy dwa i pół roku temu" - podkreślił. "To należy się seniorom dlatego, że jesteśmy im to winni. Musimy zainwestować w srebrne pokolenie i my jako Koalicja Obywatelska to zrobimy" - podkreślił.

Dodał, że pakiet dla seniorów znajduje się w programie KO. "To kwestia możliwości otrzymania akcji spółek Skarbu Państwa dla tych, którzy wejdą w wiek emerytalny, a będą mieli tzw. wysługę lat. Chcemy sięgnąć i chcemy dać szansę tym, którzy się opiekują, żeby mogli liczyć na czek 1000 zł raz w miesiącu. To kwestia także urlopów wytchnieniowych - to wszystko, co pokazuje, że o seniora musimy zadbać, to jest nasze wyzwanie, to jest wyzwanie dzisiejszej polityki" - mówił.