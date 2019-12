Wprowadzana pod osłoną nocy w rocznicę stanu wojennego ustawa specjalna łamiąca kręgosłupy sędziom to hańba. Każdy sędzia, który założy mundur PiS, będzie potępiony i rozliczony - w ten sposób lider PO Grzegorz Schetyna skomentował projekt dotyczący zmian w sądownictwie autorstwa PiS.

Posłowie PiS złożyli w czwartek w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i innych ustaw, który wprowadza m.in. możliwość złożenia sędziego z urzędu oraz dokonuje zmian w procedurze wyboru I Prezesa SN. Projekt nakłada też na sędziów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli, w jakich stowarzyszeniach działają oraz jakim nickiem się posługują w portalach społecznościowych.

Schetyna: To hańba

"Wprowadzana pod osłoną nocy w rocznicę stanu wojennego ustawa specjalna łamiąca kręgosłupy sędziom to hańba. Każdy sędzia, który założy mundur PiS, będzie potępiony i rozliczony" - napisał w piątek na Twitterze Schetyna.

Wpis szefa PO to odniesieniem do wpisu prawnika Marcina Matczaka na Twitterze: "Proszę polityków opozycji, aby zapewnili polskich sędziów, że jeżeli aparat represji dyscyplinarnych dotknie ich pod rządami PiS, po zmianie władzy ci sędziowie będą traktowani przez praworządną Polskę jak bohaterowie, a osoby nadużywające uprawnień dyscyplinarnych będą osądzone".

Gasiuk-Pihowicz: Ustawa o prześladowaniu sędziów

Według Kamili Gasiuk-Pihowicz projekt PiS jest "ciosem w polski wymiar sprawiedliwości, idzie w zupełnie innym kierunku niż nakazuje to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego".



"Przestrzegam przed używaniem nazwy, że jest to ustawa dyscyplinująca sędziów. To nie jest ustawa dyscyplinująca sędziów. To jest to ustawa o prześladowaniu sędziów" - oceniła.



"PiS chciałby, żeby sędziowie orzekali tak, jak wskazuje interes partii. Tymczasem sędziowie muszą być niezawiśli. Jest to kolejna polityczna represja wobec sędziów, którzy okazują szacunek TSUE czy SN i ich orzeczeniom" - stwierdziła.



Gasiuk-Pihowicz zwróciła uwagę, że PiS powołuje się na przepisy dyscyplinujące sędziów w Niemczech. "To były przepisy, o ile dobrze się orientuję, wprowadzone po II wojnie światowej. Były absolutnie wyjątkowymi przepisami, które dotyczyły tych sędziów, którzy orzekali jeszcze w czasach nazistowskich Niemiec. To jest zupełnie inna sytuacja" - podkreśliła.