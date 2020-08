- Ważne, żeby Unia Europejska, struktury europejskie mówiły polskim głosem, tak jak w sprawach kiedyś Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, partnerstwa wschodniego. Uważam, że dużą rolę może odegrać premier Morawiecki w tej kwestii przy tej aktywności - mówił w programie "Gość Wydarzeń" Grzegorz Schetyna. Były lider PO był pytany także m.in. o wybory nowego szefa klubu Koalicji Obywatelskiej.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

- To szefostwo partii ustalało skład - powiedział Grzegorz Schetyna, były lider PO, pytany, dlaczego nie brał udziału w środowym (26 sierpnia) spotkaniu szefa rządu Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w sprawie sytuacji na Białorusi.

Poparcie dla premiera

Reklama

Były lider PO dodał, że przed i po spotkaniu rozmawiał z uczestnikami i ocenił, że było to "dobre spotkanie". - Namawiałem gorąco do uczestnictwa, do tego, żeby uwspólnić wschodnią politykę Polski, żeby mieć wpływ na Unię Europejską, na aktywność europejską dotyczącą Białorusi - powiedział.

- Ważne, żeby Unia Europejska, struktury europejskie mówiły polskim głosem, tak jak w sprawach kiedyś Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, partnerstwa wschodniego. Uważam, że dużą rolę może odegrać premier Morawiecki w tej kwestii, przy tej aktywności - powiedział Schetyna i dodał, że premier ma 100-procentowe wsparcie.

"Zaangażowanie w pierwszej linii"

- Tutaj nie ma alternatywy. Tylko mocne zaangażowanie polityki europejskiej może wesprzeć Białorusinów, może wymusić na Łukaszence odejście od metody drastycznych, agresywnych, brutalnych interwencji, które widzieliśmy. Wszystkim na tym nam zależy - powiedział.

Schetyna stwierdził, że Polska powinna być "zaangażowana w pierwszej linii". - Nie czekać i obserwować, mówić, że Białorusini muszą te sprawy rozwiązać miedzy sobą, bo tam jest łamana demokracja, jest łamane prawo, zostały sfałszowane wybory - powiedział. - Dzisiaj im większy wpływ na politykę europejską i europejskie stanowcze "nie" ze strony Polski, tym lepiej dla nas w przyszłości w budowaniu relacji z Białorusią - dodał.

Kto będzie szefem klubu parlamentarnego?

Dopytywany przez Dorotę Gawryluk, kto zostanie nowym szefem klubu, Schetyna powiedział: - Uważam, że musimy pokazać, że Platforma wyciąga wnioski i pokazuje nowe twarze, jest w stanie postawić na ludzi z drugiego, czasami trzeciego szeregu, którzy dobrze funkcjonują w klubie parlamentarnym, ale już mają doświadczenie i pokazują nowe otwarcie.

- Zawsze będę wspierał Platformę Obywatelską, każdego szefa klubu, każdego szefa partii, dlatego, że uważam, że partia taka jak Platforma Obywatelska musi wokół siebie zbudować konstrukcję, która da szansę na zbudowanie skutecznej koalicji w 2023 roku w wyborach samorządowych i parlamentarnych, i na to jest dzisiaj czas - dodał.

- Potrzebujemy otwartej rozmowy wewnątrz Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, i redefinicji czy pokazania nowych celów, drogi, która jest przed PO - powiedział Schetyna.