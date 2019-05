Ks. płk Sławomir Żarski, który w 2002 r. sprzedał po atrakcyjnej cenie kościelne grunty Mateuszowi Morawieckiemu, w 2018 r. awansował na generała - informuje "Gazeta Wyborcza".

Zdjęcie Ks. Sławomir Żarski /Andrzej Iwańczuk /East News

W poniedziałkowym wydaniu "Gazeta Wyborcza" napisała, że Mateusz Morawiecki wraz z żoną w 2002 roku kupili 15 ha gruntów za 700 tys. zł od Kościoła we Wrocławiu. Później rzeczoznawca ocenił, że nieruchomość już w 1999 r. warta była prawie 4 mln zł. Jak czytamy, władze Wrocławia zaplanowały na tych terenach inwestycje, a przez środek działki dzisiejszego premiera przebiegać ma trasa szybkiego ruchu.

Jak informuje "GW", Morawiecki kupił działkę od cywilno-wojskowej parafii św. Elżbiety we Wrocławiu, której proboszczem był ks. płk Sławomir Żarski. W sierpniu 2018 r. ksiądz otrzymał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominację generalską.



Po katastrofie smoleńskiej w 2010 r. ks. Żarski był wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do objęcia funkcji biskupa polowego Wojska Polskiego. Tak się jednak nie stało. Decyzję miał blokować ówczesny prezydent Bronisław Komorowski.