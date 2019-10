Główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab, powołany przez Zbigniewa Ziobrę, odebrał rzecznikowi przy warszawskim sądzie sprawę sędziów hejterów. Teraz to on zdecyduje o tym, czy byli pracownicy ministerstwa sprawiedliwości będą mieć dyscyplinarki - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Zdjęcie Sędzia Piotr Schab /Adam Guz /Reporter

Postępowanie w sprawie sędziów hejterów prowadził rzecznik rzecznik dyscyplinarny przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, który jest oskarżycielem sędziów sądów rejonowych w okręgu warszawskiego. Tam właśnie pracują dwaj byli już pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości: były wiceminister Łukasz Piebiak i jego podwładny Jakub Iwaniec.

Kolegium SO na początku września wystąpiło o to, aby udział Piebiaka i Iwańca w aferze hejterskiej zbadał niezależny rzecznik dyscyplinarny. Po tym żądaniu rzecznik miał obowiązek rozpocząć postępowanie wyjaśniające, które poprzedza dyscyplinarne.



Po trzech tygodniach sprawa została odebrana warszawskiemu rzecznikowi przez głównego rzecznika dyscyplinarnego w kraju Piotra Schaba. "W ten sposób o ewentualnej dyscyplinarce dla byłych pracowników resortu sprawiedliwości zdecyduje rzecznik powołany przez ministra Ziobrę" - zwraca uwagę "GW".



Jak podaje gazeta, Schab i jego dwaj zastępcy objęli stanowiska w czerwcu 2018 r. i od tego czasu wszczynają postępowania wobec sędziów, którzy protestują przeciwko zmianom w sądownictwie, które zaprowadza PiS.



Piotr Schab tłumaczy, że to on pierwszy zajął się aferą hejterską, zanim postępowanie rozpoczął warszawski, a "prowadzenie działań przez rzecznika dyscyplinarnego przy SO w tożsamej sprawie nie było dopuszczalne".



Więcej w "Gazecie Wyborczej".