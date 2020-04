Do siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie dostarczono podejrzaną przesyłkę - informuje "Gazeta Wyborcza". Doniesienia te potwierdza policja.

Zdjęcie Siedziba PiS przy ul. Nowogrodzkiej /Mateusz Włodarczyk /Agencja FORUM

Do siedziby partii PiS dotarła przesyłka kurierska, której nikt nie zamawiał - dowiedział się reporter "Gazety Wyborczej" ok. godz. 16 w środę, 29 kwietnia.



Według nieoficjalnych informacji, w paczce znajdowały się dwie butelki z nieznaną cieczą.



Na miejsce wezwano policję, straż pożarną oraz sanepid.



"Mogę potwierdzić fakt, że pracownik ochrony budynku z Nowogrodzkiej 84/86 poinformował o przesyłce, która dotarła do ich budynku" - mówi nadkom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.



"Nie potwierdzam jednak, aby na chwilę obecną doszło do ewakuacji" - dodaje.