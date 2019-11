"GW": Polskie łowy neonazisty z Rosji

Wpisany właśnie na listę osób niepożądanych w Polsce Rosjanin Konstantin B. od lat utrzymywał kontakty z przedstawicielami skrajnej prawicy z Polski. Według ABW, planował wykorzystanie środowisk neonazistowskich do działań niezgodnych z prawem działań - dowiedziała się "Gazeta Wyborcza".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Bartłomiej Kudowicz /Agencja FORUM

"Wyborcza" podała, że Konstantin B. ps. "Truvor" to zawodowy kulturysta. "Był m.in. mistrzem Rosji i Europy Wschodniej. Od lat pozostaje jednym z filarów rosyjskich neonazistów" - napisano. Dodano, że jest on m.in. "liderem skrajnie prawicowej organizacji PPDM - Grupy Dziadka Mroza, zrzeszającej takich jak on - dobrze zbudowanych, wytatuowanych zwolenników segregacji rasowej i 'nowego białego świata'".

Reklama

Poinformowano, że z Grupą Dziadka Mroza "współpracują podobni do rosyjskich neonaziści z całej Europy". "I to niezależnie od zaszłości historycznych, również z Niemiec i Polski" - dodano.

Jak napisano, "to właśnie za współpracę z przedstawicielami polskiej skrajnej prawicy Konstantin B. wpisany został na listę osób niepożądanych w naszym kraju".

Więcej w "Gazecie Wyborczej".