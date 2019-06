TVP potwierdza, że w okresie kampanii wyborczej do PE prezes Jacek Kurski bywał w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej - podaje czwartkowa "Gazeta Wyborcza". Telewizja publiczna informuje także, że Kurski spotykał się również z opozycją. Politycy opozycji zaprzeczają jednak tym informacjom.

Zdjęcie Jacek Kurski /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Dlaczego w trakcie kampanii do PE prezes TVP Jacek Kurski chodził do siedziby PiS? - zapytała telewizję publiczną "Wyborcza". Jak wynika z odpowiedzi, "prezes jest zobowiązany do spotykania się z politykami, którzy kształtują sytuację mediów publicznych w Polsce".

W mailu przesłanym redakcji "GW", TVP zaznacza jednak, że Kurski spotykał się nie tylko z PiS, ale także z opozycją. "Prezes spotyka się z przedstawicielami wszystkich opcji politycznych" - pisze TVP i załącza listę rozmówców: Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Pomaska, Cezary Tomczyk, Kazimierz Kleina, Paweł Kukiz, Rafał Dutkiewicz.

Gazeta zapytała wymienione osoby o potwierdzenie słów TVP. Politycy niemal zgodnie odpowiadają: "to nieprawda" i zaznaczają, kiedy ostatnio mieli okazję spotkać się z Kurskim. Przeważnie są to daty sięgające kilku lat wstecz. Jedynie w przypadku Pawła Kukiza, gazeta nie informuje o odpowiedzi polityka. Nie precyzuje także z czego wynika pominięcie tej kwestii.