"GW" publikuje listę poparcia do KRS

"Gazeta Wyborcza" opublikowała kopię listy sędziów, którzy poparli kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Według dziennikarzy przeważają na niej nazwiska osób, które awansowały za rządów PiS.

Zdjęcie Krajowa Rada Sądownictwa, zdjęcie ilustracyjne / Jacek Domiński /Reporter

Listy poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa znajdują się w Kancelarii Sejmu. W czerwcu 2019 roku Naczelny Sad Administracyjny nakazał ujawnienie, kto poparł kandydatów wybranych przez Sejm do KRS. Do tej pory jednak list nie ujawniono.



Reklama

W listopadzie sędzia Paweł Juszczyszyn zażądał ich upublicznienia. Odwoływał się w tej kwestii do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada, który poddał w wątpliwość niezależność nowej KRS od władzy politycznej.

"Gazeta Wyborcza" opublikowała listy poparcia Teresy Kurcyusz-Furmanik, sędzi z Gliwic. Podpisy dla niej zbierały kluby "Gazety Polskiej". W Kancelarii Semu złożono wykaz 32 sędziów, którzy ją poparli. Jak pisze "GW", w większości są to osoby, które awansowały za czasów rządów PiS. Wielu otrzymało nowe stanowiska w listopadzie 2017 roku, a dwa miesiące potem wsparło kandydatkę do KRS.



Jak twierdzi informator gazety, podobne nazwiska znajdują się na liście poparcia Leszka Mazura, przewodniczącego nowej KRS.

Dlaczego PiS nie chce ujawnić list do KRS? Według źródła "GW" doszło do poważnych nadużyć w przypadku sędziów, którym brakowało odpowiedniej liczby podpisów.

Wykaz sędziów popierających zgłoszenie Teresy Kurcyusz-Furmanik, sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na członka Krajowej Rady Sądownictwa

* oraz data ich powołania (na podstawie wykazu ministerstwa sprawiedliwości)

Imię i nazwisko

Sąd macierzysty

Funkcja i miejsce orzekania

Data powołania na wice / prezesa*

Szczepan Prax

Sędzia NSA

Wydział IV WSA w Gliwicach



Tadeusz Michalik

Sędzia NSA

Wydział IV WSA w Gliwicach



Wiesław Morys

Sędzia NSA

Wydział Ogólnoadministracyjny NSA w Warszawie



Renata Siudyka

Sędzia WSA

Wydział IV WSA w Gliwicach



Beata Kozicka

Sędzia WSA

Wydział IV WSA w Gliwicach



Jolanta Jagoda-Michalik

Sędzia SR w Chorzowie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich SR w Chorzowie



Edyta Żarkiewicz

Sędzia WSA

IV Wydział WSA w Gliwicach



Marzanna Sałuda

Sędzia WSA

IV Wydział WSA w Gliwicach



Marcin Kulikowski

Sędzia SR w Tarnowskich Górach

Prezes SR w Tarnowskich Górach

Prezes od 10.11.2017







Artur Żurawik

Sędzia WSA

Wydział II WSA w Gliwicach



Bożena Miliczek-Ciszewska

Sędzia WSA

Wydział IV WSA w Gliwicach



Arkadiusz Cichocki

Sędzia SO w Gliwicach

Prezes SO w Gliwicach

Prezes od 10.11.2017







Joanna Zachorowska

Sędzia SR w Gliwicach

Wiceprezes SR w Gliwicach

Wiceprezes od 23.11.2017



Barbara Klepacz

Sędzia SR w Gliwicach

Wiceprezes SR w Gliwicach

Wiceprezes od 23.11.2017



Jolanta Żak

Sędzia SR w Gliwicach

Delegowana do SO w Gliwicach, wiceprezes SO

Wiceprezes od 22.12.2017



Leokadia Krośniak-Cebulska

Sędzia SR w Gliwicach

Delegowana do SO w Gliwicach, wiceprezes SO

Wiceprezes od 23.11.2017



Ewa Żarkiewicz-Marek

Sędzia SR w Rudzie Śląskiej

Prezes SR w Rudzie Śląskiej

Prezes od 10.11.2017



Adrian Klank

Sędzia SR w Rudzie Śląskiej

Wiceprezes SR w Rudzie Śląskiej

Wiceprezes od 20.11.2017



Ireneusz Wiliczkiewicz

Sędzia SR w Rybniku

Delegowany do SO w Gliwicach, wiceprezes SO

Wiceprezes od 3.01.2018, delegowany do ministerstwa sprawiedliwości



Paweł Stępień

Sędzia SR w Wodzisławiu Śląskim

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Wiceprezes od 16.11.2017



Agata Pędracka

Sędzia SR w Rybniku

Delegowana do SO w Gliwicach



Ewa Janik

Sędzia SR w Rybniku

Wiceprezes SR w Rybniku

Wiceprezes od 16.11.2017



Ewa Majwald-Lasota

Sędzia SR w Rybniku

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich, prezes SR w Rybniku

Prezes od 10.11.2017



Lidia Pazera-Lepich

Sędzia SR w Żorach

Prezes SR w Żorach

Prezes od 17.11.2017



Remigiusz Guz

Sędzia SR w Wodzisławiu Śląskim

Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim

Prezes od 10.11.2017, delegowany do ministerstwa sprawiedliwości



Rafał Stasikowski

Sędzia SR Katowice-Zachód

Delegowany do SO w Katowicach, prezes SO

Prezes od 10.11.2017



Witold Mazur

Sędzia SA w Katowicach

Prezes SA w Katowicach

Prezes od 10.11.2017



Katarzyna Iwona Wolna-Kubicka

Sędzia WSA

WSA Poznań



Katarzyna Eliza Nikodem

Sędzia WSA

WSA Poznań



Włodzimierz Zygmont

Sędzia WSA

WSA Poznań



Monika Świerczak

Sędzia WSA

WSA Poznań



Mirella Ławniczak

Sędzia WSA

WSA Poznań