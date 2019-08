Gwałtowne burze nad Polską. Setki interwencji strażaków

Ponad 290 razy od wczoraj musieli interweniować strażacy w związku z silnym wiatrem i burzami - to najnowsze dane Państwowej Straży Pożarnej.

Zdjęcie Nad Polską przeszły gwałtowne burze; zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

Najwięcej interwencji było w Wielkopolsce, a także na Śląsku, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. W powiecie oleśnickim drzewo przygniotło dwa samochody osobowe. Rannych zostało pięć osób. Kawałek dalej, w Sycowie (woj. dolnośląskie), wiatr zerwał dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Reklama

W Jankowie Przygodzkim (woj. wielkopolskie) piorun uderzył w oborę.

Budynek gospodarczy spłonął, a wraz z nim znajdujące się tam bydło.





Silny wiatr i burze mają wrócić nad Polskę - przede wszystkim w centralnej, zachodniej i południowej części kraju. W Wielkopolsce mogą być to burze z gradem. Według prognoz - w porywach burzowych wiatr będzie wiał z prędkością nawet do 90 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia przed upałem i burzami

Alerty drugiego stopnia przed upałami obowiązują w środę aż w 14 województwach. W przypadku woj. warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego dotyczą one jedynie zachodnich krańców. Ostrzeżenia pierwszego stopnia odnoszą się z kolei do południowych powiatów woj. dolnośląskiego oraz wschodnich powiatów woj. mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i całego obszaru woj. lubelskiego. Żadnych ostrzeżeń nie wydano dla sześciu powiatów woj. warmińsko-mazurskiego i dziewięciu woj. podlaskiego.

IMGW ostrzega także przed burzami z gradem. Ostrzeżenia drugiego stopnia objęły woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie, z kolei pierwszego stopnia woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie.

W tych miejscach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy grad.