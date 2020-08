"Na godz. 20.30 w kraju odnotowano 278 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi" – poinformował w niedzielę (30 sierpnia) mł. bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. "Z całą pewnością sytuacja będzie się jednak dynamicznie zmieniała z godziny na godzinę" – zastrzegł.

Zdjęcie IMGW ostrzega: Burzowa i wietrzna noc /Wojtek Jargiło /PAP

Jak poinformował Karol Kierzkowski, do godz. 20.30 najwięcej interwencji strażacy mieli w województwach: łódzkim (93), mazowieckim (49), śląskim (36) oraz wielkopolskim (33).

Podtopienia budynków w woj. łódzkim

Ponad 80 zgłoszeń, dotyczących głównie podtopień budynków oraz wiatrołomów, wpłynęło do jednostek straży na terenie województwa łódzkiego.

W niedzielę w godzinach popołudniowych i wieczornych przez region przeszedł front burzowy. Z południowego-zachodu na północny-wschód przemieszczały się burze z silnymi opadami deszczu o natężeniu 5-10 mm na 10 minut, lokalnie z gradem o średnicy do czterech cm. Występowały też porywy wiatru do 100 km/h.

W związku z tym do godz. 20 straż pożarna interweniowała w województwie łódzkim 84 razy.

"Interwencje dotyczą głównie podtopionych budynków i pomocy przy wypompowywaniu wody z piwnic domów oraz innych pomieszczeń. W powiecie radomszczańskim i łaskim odnotowaliśmy dwa uszkodzone dachy w budynkach gospodarczych. Reszta zgłoszeń dotyczyła wiatrołomów. Najwięcej zdarzeń początkowo było w południowo-zachodniej części województwa, m.in. w Wieluniu, Wieruszowie, Sieradzu, ale teraz odbieramy zgłoszenia z różnych innych części regionu" - przekazał rzecznik Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Strażak dodał, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Pięć tys. osób bez prądu

Z danych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika, że silny wiatr i burze pozbawiły prądu 5147 odbiorców w województwie łódzkim. Najwięcej w rejonie Pabianic, gdzie elektryczności nie ma ok. 4 tysięcy gospodarstw. Uszkodzone są linie oraz stacje energetyczne. Trwa usuwanie awarii.

Ulice zamieniły się w rwące rzeki

W Łodzi intensywny deszcz sprawił, że na ulicach utworzyły się duże rozlewiska lub zamieniły się w rwące rzeki. To znacznie spowolniło ruch kierowców, którzy na różne sposoby próbowali omijać podtopione arterie. Podobnie było w innych miastach i mniejszych miejscowościach regionu. W wielu miejscach spadł dużych rozmiarów grad.

Trudna sytuacja na Mazowszu

Z kolei na Mazowszu straż pożarna otrzymała już około 100 zgłoszeń w związku z przechodzącymi nad regionem burzami. Strażacy interweniowali 26 razy w Warszawie, w Pruszkowie - 21, a w Płocku - około 20.



"Mamy coraz więcej zgłoszeń, sytuacja jest dynamiczna, z pewnością będą jeszcze wzrastały" - przekazał oficer prasowy mazowieckiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Setki wyładowań na minutę

IMGW poinformowało ponadto, że są bardzo trudne warunki na drogach oraz na lotnisku w Warszawie. Tylko w samym Targówku obserwuje się setki wyładowań na minutę.

IMGW: Uwaga, istnieje zagrożenie trąb powietrznych

IMGW przypomina, że Polska pozostanie w nocy w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego oraz płytkiego niżu, przemieszczającego się z południowego-zachodu na wschód kraju.

Najsilniejsze burze prognozowane są w pasie od Warmii i Mazur po Górny Śląsk i Opolszczyznę. Wieczorem głównym zagrożeniem będą silne porywy wiatru do 120 km/h (szczególnie na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku oraz Ziemi Łódzkiej), ulewne opady deszczu sięgające do 20-30 mm oraz opady gradu o średnicy do pięciu cm.

"Uwaga, istnieje zagrożenie utworzenia się trąb powietrznych" - ostrzega IMGW. Podkreśla przy tym, że burze występować będą przez całą noc, lecz po północy natężenie zjawisk im towarzyszących powinno słabnąć. "Apelujemy do wszystkich podróżujących, wracających z wakacji, o rozwagę i prosimy o śledzenie naszych komunikatów meteorologicznych" - podkreśla IMGW.

Instytut wydał w niedzielę dla dziewięciu województw alerty ostrzegające przed silnym deszczem, porywistym wiatrem i burzami z gradem.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami z gradem wydano dla woj. opolskiego oraz zachodniej części woj. śląskiego. Na tym terenie IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami możliwy jest także grad.

Z kolei alert drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczy północnej części woj. mazowieckiego, wschodniej części woj. łódzkiego, zachodniej części woj. świętokrzyskiego, zachodniej części woj. małopolskiego, wschodniej części woj. śląskiego oraz części woj. lubelskiego. W tych regionach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Tutaj również może pojawić się grad.

Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało na niedzielne popołudnie i noc alerty dotyczące bardzo silnego wiatru i burz z gradem dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, powiatów centralnych i zachodnich świętokrzyskiego, powiatów centralnych i północno-zachodnich małopolskiego oraz powiatów zachodnich i północnych lubelskiego.