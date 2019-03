Nie wykorzystał pan swojej szansy i to było pana ostatnie expose, bo wracamy, tego oczekują Polacy i Europa - mówił w czwartek w Sejmie poseł PO-KO Andrzej Halicki podczas debaty nad informacją ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza.

Halicki złożył w imieniu PO-KO wniosek o odrzucenie informacji szefa MSZ.

"Z pewną nadzieją witaliśmy pana w parlamencie, kiedy miał pan pierwsze expose, przynajmniej ja, może z uwagi na sentyment do starych czasów, NZS-u, WiP-u i tego wszystkiego, co było przeszłością, ale mówię o tym, dlatego, że miał pan szansę zrealizować naprawę tego, co pana poprzednik popsuł" - mówił Halicki.

"Jeżeli był pan tak blisko ministrów Bartoszewskiego, Skubiszewskiego, Geremka, to wiedział pan i czuł, jak oni budują polską pozycję, jak z sukcesem realizują interes narodowy, w jaki sposób należy działać na arenie europejskiej i międzynarodowej w kwestiach bezpieczeństwa i interesu polskiego narodu - takie były oczekiwania - i co pan z tym zrobił? Co pan osiągnął? - pytał poseł PO-KO.

Według Halickiego Czaputowicz "nie wykorzystał swojej szansy". "To było pana ostatnie expose, bo wracamy i tego właśnie oczekują Polacy i Europa" - dodał poseł PO-KO.