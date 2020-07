Główny Inspektorat Sanitarny wycofał niektóre partie produktów: "Hamburger XXL drobiowo-wieprzowy" oraz "Hamburger drobiowy". Powodem jest wykrycie bakterii Listeria monocytogenes.

Spożycie wskazanych partii tych produktów może prowadzić do listeriozy - informuje GIS. Listerioza to choroba zakaźna, szczególnie groźna dla: kobiet w ciąży, noworodków i osób starszych. W skrajnych przypadkach może prowadzić do rozwoju zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsy.

Najczęstsze objawy choroby to gorączka, bóle mięśni i dolegliwości pokarmowe. Mogą się także pojawić zaburzenia równowagi i światłowstręt.

Produkty wycofane z obrotu to:

Hamburger XXL drobiowo-wieprzowy, 450 g, numer partii: 276/VI z terminem przydatności do spożycia 16.07.2020, producent: Konspol Holding Sp. z o.o., ul. Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz.

Hamburger drobiowy, 300 g, numer partii: 294/VI z terminem przydatności do spożycia: 20.07.2020, producent: Konspol Holding Sp. z o.o., ul. Grottgera 40, 33-300 Nowy Sącz.

Jak podaje GIS, Konspol Holding Sp. z o.o. podjęła także decyzję o wycofaniu produktu Hamburger drobiowy, 1,5 kg, numer partii 294/VI z terminem przydatności do spożycia 17.07.2020.

"Firma przeprowadziła również dodatkową dezynfekcję zakładu oraz rozpoczęła procedurę dodatkowych badań produktów, linii technologicznych i pracowników w kierunku Listeria monocytogenes" - czytamy w komunikacie GIS.