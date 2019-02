Hejt i mowa nienawiści w Internecie a polskie prawo. Ekspert wyjaśnia

Czytasz ten tekst, czyli korzystasz z Internetu. Korzystasz z Internetu, więc sprawy związane z prawnymi aspektami poruszania się w świecie on-line dotyczą także ciebie. Jak poznać, że to, co ludzie wypisują w mediach społecznościowych, to już sprawa dla policji albo prokuratury? Czym się może skończyć udostępnianie danych hejtera? Poprosiliśmy eksperta o wyjaśnienie kilku kwestii.

Na wybrane spośród nadesłanych przez użytkowników Interii pytania odpowiada dr Mikołaj Małecki, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego.



PYTANIE: Jak poznać, że to, co ludzie wypisują na mój temat w Internecie, to już sprawa dla policji albo prokuratury?



Warto sprawdzić w Kodeksie karnym: art. 212 (pomówienie), 216 (znieważenie), 190 (groźba karalna), 119 (groźba z powodu dyskryminacji), 257 (publiczne znieważenie z powodu dyskryminacji), 255 (nawoływanie do popełnienia przestępstwa).

PYTANIE: Czy można upublicznić dane hejtera w mediach społecznościowych?

PYTANIE: Osoba X zwyzywała mnie publicznie na Facebooku. Pod jej postem pojawiło się wiele obraźliwych i wulgarnych komentarzy na mój temat. Potem osoba X usunęła wpis i napisała, że przeprasza, ale obraźliwych komentarzy pod moim adresem wciąż pojawiało się mnóstwo. Można powiedzieć, że nakręciła falę nienawiści wobec mnie. Co mogę z tym zrobić?



PYTANIE: Ktoś w Internecie - w moim odczuciu - narusza moje dobre imię i chciałbym wystąpić na drogę sądową, ale znam tylko jego pseudonim. Czy to wystarczy? Czy policja może mi (albo sądowi) udostępnić dane tej osoby?



PYTANIE: Czy ludzie, którzy są świadkami mowy nienawiści i grożenia w Internecie, są zobowiązani zgłosić to na policję? Czy za niezgłoszenie takiej sprawy oni sami mogą być pociągnięci do odpowiedzialności?



Warto sprawdzić: Art. 240 par. 1 Kodeksu karnego.

PYTANIE: Czy takie ogłoszenie na Facebooku może zostać podciągnięte pod Kodeks karny: "Poszukuję rodziców dzieci poszkodowanych przez działania pedagogów i dyrektora szkoły XY (nazwa konkretnej placówki) w miejscowości XY (konkretna miejscowość)"?

Warto sprawdzić: Art. 212 par. 1 Kodeksu karnego oraz art. 213 Kodeksu karnego (okoliczności wyłączające).



Dr Mikołaj Małecki - ekspert z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, popularyzator wiedzy o prawie. Dr Małecki prowadzi blog Dogmaty Karnisty i wideoblog Pole Karne. Autor ponad 70 publikacji naukowych poświęconych odpowiedzialności karnej. Posiada również wykształcenie filozoficzne.



Do rozmowy o wielorakich aspektach mowy nienawiści i hejtu zaprosiliśmy specjalistów różnych dziedzin. Podczas zorganizowanej przez Interię debaty "Odpowiedzialni za słowa" dyskutowali: dr Małgorzata Majewska, językoznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Mikołaj Małecki, ekspert prawa karnego z UJ, dr Grzegorz Ptaszek, prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej naukowo związany z Wydziałem Humanistycznym AGH w Krakowie oraz dr Bartosz Kwieciński, medioznawca i badacz propagandy z Centrum Badań Holokaustu UJ. Spotkanie odbyło się ósmego lutego br. w księgarni De Revolutionibus w Krakowie. Polecamy relację z wydarzenia: "Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za słowa"