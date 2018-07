HFPC: Polska przestaje być państwem prawa

"Polska przestaje być państwem prawa" - alarmuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, odnosząc się do podpisanej w czwartek przez prezydenta nowelizacji ustaw sądowych.

Zdjęcie Prezydent podpisał w czwartek nowelizację ustaw sądowniczych /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

Helsińska Fundacja Praw Człowieka podkreśla, że nowela ustawy o Sądzie Najwyższym została przyjęta z "kolejnym rażącym naruszeniem procedury stanowienia prawa w demokracji parlamentarnej".

Reklama

Pod opublikowanym oświadczeniem podpisali się: Teresa Bogucka, Halina Bortnowska-Dąbrowska, Janusz Grzelak, Jacek Kurczewski, Ewa Łętowska, Wojciech Maziarski, Danuta Przywara, Mirosław Wyrzykowski oraz Andrzej Rzepliński.

"Ustawa, zwana przez jej projektodawców 'dopinającą reformę", umożliwia poddanie sądownictwa wpływowi władzy politycznej, co rujnuje podział władz" - wskazują członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce. Jak dodają, "łamiąc konstytucję, zmieniono prawo tak, aby umożliwić nieprzejrzyste i nieobjęte efektywną kontrolą sądową działanie władzy wykonawczej".



HFPC podkreśla, że "na wszystkich szczeblach sądownictwa zwiększają się zagrożenia i jednocześnie zmniejszają gwarancje dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów".



W stanowisku oceniono, że zmiany w polskim sądownictwie "niszczą zaufanie obywateli do państwa i anarchizują życie publiczne w Polsce". HFPC wskazuje, że w Polsce ograniczane jest m.in. prawo do wolności zgromadzeń.

"Parlament staje się atrapą, a jego pracę cechuje lekceważenie konstytucji i niepoważne traktowanie legislacji" - zaznacza HFPC. Dodaje również, że w Polsce nastąpił "głęboki kryzys demokracji".

"Destrukcja demokratycznych standardów praw i wolności człowieka (...) zbliża nasz kraj do autorytarnych rządów jednej partii" - podsumowują członkowie Komitetu Helsińskiego.

Pełną treść stanowiska przeczytasz TUTAJ