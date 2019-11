Prokuratura Rejonowa w Kluczborku zajmie się sprawą myśliwego z Holandii, który podczas polowania zastrzelił chronionego w Polsce wilka - poinformował rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek, w lasach należących do Nadleśnictwa Turawa. Podczas polowania myśliwy z Holandii odstrzelił wilka. Jak tłumaczył, pomylił chronione w Polsce zwierzę z lisem.

Obywatelowi Holandii przedstawiono już zarzut zabicia zwierzęcia pozostającego pod ścisłą ochroną, za co grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Sprawa początkowo trafiła do prokuratury w Opolu, jednak jak powiedział PAP prokurator Bar, ze względu na miejsce, gdzie doszło do przestępstwa, akta zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej w Kluczborku, która będzie prowadziła śledztwo w tej sprawie.