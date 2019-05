Przewodniczący komisji ds. VAT Marcin Horała powiedział, że jeśli do środy, do godz. 10, nie będzie usprawiedliwienia nieobecności Donalda Tuska na przesłuchaniu, komisja wystąpi z wnioskiem o jego ukaranie. Mec. Giertych zamieścił dowód nadania przesyłki poleconej adresowanej do Horały.

Przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała poinformował we wtorek, że środowe posiedzenie komisji odbędzie się zgodnie z planem.



"Najwyżej je otworzymy i stwierdzimy niestawiennictwo dla celów dalszych kroków związanych z niestawiennictwem świadka, chyba że do jutra, do godz. 10 coś będzie dostarczone. Jeżeli nie będzie żadnego usprawiedliwienia do jutra do godziny rozpoczęcia przesłuchania, to wystąpimy do sądu z wnioskiem o ukaranie świadka. To jest do 3 tys. zł grzywny" - dodał przewodniczący.

We wtorek po południu mec. Roman Giertych zamieścił na Twitterze zdjęcie potwierdzenia nadania przesyłki poleconej z ub. piątku (24 maja br. - przyp. red.) zaadresowanej do przewodniczącego komisji Marcina Horały.



"Przewodniczący Komisji ds. VAT stwierdził, że wniosek (którego jak twierdzi nie dostał)o usprawiedliwienie nieobecności PDT ma związek z rezultatem wyborów. (...) Może Pan, Panie Pośle złoży interpelacje w sprawie powolnego działania Poczty Polskiej?" - napisał Giertych.

Wyjaśnienie Donalda Tuska

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk, pytany we wtorek w Brukseli, czy pojawi się na przesłuchaniu przed sejmową komisją śledczą, powiedział, że w tym tygodniu nie będzie to możliwe. "W zeszłym tygodniu mój pełnomocnik poinformował, że jestem dokładnie od jutra na czele delegacji europejskiej w kilku państwach azjatyckich, ale jestem przekonany, że pełnomocnik znajdzie z komisją datę, która będzie możliwa" - zaznaczył.

Tusk zwrócił uwagę, że zawsze stawia się na wezwania organów państwa polskiego. "W tym tygodniu nie będzie to możliwe, ale na pewno znajdziemy czas, taki, który będzie można uzgodnić" - dodał.

Tusk był współtwórcą i przewodniczącym Platformy Obywatelskiej (2003 - 2014), dwukrotnie stał na czele rządu koalicji PO-PSL. Po raz pierwszy w latach 2007 - 2011 i po raz drugi w latach 2011 - 2014.

Komisja śledcza ds. VAT powołana została na początku lipca 2018 roku. Ma zbadać i ocenić prawidłowość działań rządów PO-PSL związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Bada okres od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".