- Rządzimy dla Polaków, dla polskich rodzin; Polska nie potrzebuje wojny politycznej, potrzebuje rozwoju - podkreślał w poniedziałek szef pomorskich struktur PiS Marcin Horała na konferencji poświęconej "nowej piątce PiS". - Tam jest tylko jedno spoiwo - nienawiść i walka z PiS - powiedział o opozycji.

Zdjęcie Marcin Horała /Jacek Domiński /Reporter

W czasie sobotniej konwencji PiS zaprezentowano pięć nowych propozycji. Lider PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka oraz zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia. Zapowiedział także "trzynastkę" w postaci najniższej emerytury - 1100 zł - dla każdego emeryta, a także przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych i obniżenie kosztów pracy.

O propozycjach PiS pomorscy politycy tej partii mówili w poniedziałek w Gdyni. Szef pomorskich struktur PiS ocenił, że zaprezentowana tzw. "nowa piątka PiS" to "bardzo poważna propozycja", która "odpowiada na potrzeby Polaków". "My rządzimy dla Polaków, dla polskich rodzin, a nie z przyczyn innych, nie z innych motywacji" - mówił.

Według Horały jest "ogromny kontrast" między PiS a opozycją. "Tam jest tylko jedno spoiwo - nienawiść i walka z PiS" - powiedział. "Z nienawiści jeszcze nigdy nic dobrego nie powstało, z walki nikt nigdy nic nie zbudował. Polska nie potrzebuje wojny politycznej, potrzebuje rozwoju" - podkreślił.

Obniżone koszty pracy, 500 plus na pierwsze dziecko

O zaproponowanym przez PiS obniżeniu kosztów pracy wypowiedziała się posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk. "Zawsze mówiliśmy, że przedsiębiorczość jest dla nas bardzo ważna. Zbieraliśmy różnego rodzaju uwagi, wsłuchiwaliśmy się w postulaty przedsiębiorców i przed wyborami, i po wygranych wyborach" - zapewniła.

Drugi element programu, o którym mówiła polityk, to "500 plus" na każde dziecko. Arciszewska-Mielewczyk podkreśliła, że rząd PiS wprowadzał rozwiązania "wprost proporcjonalne do stanu gospodarki". "Nadszedł czas, że również '500 plus' na pierwsze dziecko jest możliwe do zrealizowania" - wskazała.

Postulaty "przybliżające Polskę do Europy"

PiS rozpoczęło kampanię wyborczą 2019 1 7 Stanisław Karczewski, Beata Szydło i Mateusz Morawiecki Autor zdjęcia: Andrzej Iwańczuk Źródło: Reporter 7

Poseł Janusz Śniadek przedstawił na konferencji dwa postulaty, które jego zdaniem będą "najlepiej i najskuteczniej pzybliżały Polskę do Europy", czyli zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia oraz "trzynastkę" dla emerytów. "Program PiS jest nieustanną odpowiedzią na to pytanie, które sformułował świętej pamięci premier Jan Olszewski na początku naszej transformacji: 'czyja ma być Polska?" - podkreślił Śniadek.

Według Śniadka zniesienie PIT dla młodych ludzi to zachęcenie ich do nawiązywania stosunku pracy i rozpoczęcia naliczania tzw. stażu emerytalnego. Propozycję "trzynastki" nazwał z kolei "ukłonem dla emerytów". Jak mówił, PiS zrobi wszystko, by "trzynastki" były wypłacane także w przyszłym roku, ale "żeby to zostało spełnione, musi być kontynuacja rządów PiS w kolejnej kadencji".

Likwidacja "wykluczenia komunikacyjnego"

Poseł Kazimierz Smoliński przekonywał natomiast, że PiS chce likwidować wykluczenie komunikacyjne. "Polska powiatowo-gminna często jest wykluczona poprzez to, że zlikwidowano wiele połączeń dawnej komunikacji publicznej" - mówił. "Chcemy przywrócić tę komunikację publiczną na szczeblu gminno-powiatowym, dlatego samorządy dostaną dopłaty. To jest zadanie gmin, ale widać, że gminy sobie z tym nie radzą" - dodał.

W poniedziałek szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że o szczegółach propozycji PiS rząd najprawdopodobniej będzie rozmawiał we wtorek. Dodał też, że później będą one prezentowane przez poszczególnych ministrów.