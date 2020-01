IBRiS: 8 na 10 Polaków rozpoczyna inicjację alkoholową od piwa lub wina

Prawie 80 proc. Polaków rozpoczyna inicjację alkoholową od piwa lub wina - wynika z najnowszego badania IBRiS. Wykazało ono, że Polacy nie kojarzą piwa, wina musującego ani cydru jednoznacznie z alkoholem. Nie są również świadomi zawartości alkoholu w spożywanych napojach.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Zapytani w badaniu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych "Opinie Polaków o alkoholu" Polacy o wskazanie, w jakim stopniu uważają dany napój za alkohol, najczęściej wskazywali wódkę (89 proc.) i whisky (85 proc.). Wino jako alkohol zostało zdefiniowane przez częściej niż co drugiego badanego. Napoje alkoholowe takie, jak: cydr (69 proc.), piwo smakowe (65 proc.), wino musujące (57 proc.) i piwo (54 proc.) nie kojarzą się jednoznacznie z alkoholem.



Z badania wynika również, że dla 43 proc. badanych pierwszym w życiu spożytym alkoholem było piwo, a dla 33 proc. wino. Jedynie 9 proc. respondentów rozpoczęło kontakt z napojami alkoholowymi od wódki.

Co do tego Polacy są zgodni

Reklama

Polacy są zgodni co do stwierdzenia, że całkowita abstynencja powinna obowiązywać kobiety w ciąży i nieletnich - taką odpowiedź zadeklarowało 9 na 10 pytanych. Zgoda panuje również w przekonaniu, że taka abstynencja powinna panować wśród kierowców. Tak odpowiedziało 81 proc. respondentów.

Jednocześnie 20 proc. z nich wyraziło większą aprobatę na prowadzenie pojazdu po spożyciu półlitrowej butelki piwa (20 proc.), niż po kieliszku mocnego alkoholu (13 proc.).

Ile alkoholu w alkoholu?

Jak wskazano w opracowaniu IBRIS, może to wynikać ze zbyt małej świadomości Polaków o ilości alkoholu w danej jednostce objętości. Aż 60 proc. Polaków twierdzi, że w 50 ml kieliszku wódki jest więcej czystego alkoholu etylowego niż w półlitrowej butelce piwa, gdy w rzeczywistości w obu przypadkach mamy do czynienia z podobną ilością. Tylko 3 na 10 Polaków wskazało w badaniu właściwe proporcje alkoholu w danych napojach.

Cytowany w badaniu prezes IBRiS Marcin Duma przekonuje, że "wiedza Polaków na temat zawartości czystego alkoholu jest bardzo ograniczona. Cydr, piwo i wino musujące nie kojarzą się Polakom jednoznacznie z alkoholem, a przecież zawierają ten sam etanol co alkohole mocne". To - jego zdaniem - znajduje odzwierciedlenie we wskazaniach dotyczących inicjacji alkoholowej - prawie 80 proc. badanych wskazało na piwo i wino jako na pierwsze napoje alkoholowe, po które sięgnęli.

Zauważył również, że mieszkańcy Polski zaniżają ilość czystego alkoholu w piwie, winie i cydrze. "Nie zdajemy sobie sprawy, że kieliszek wódki, lampka wina czy szklanka piwa zawierają dokładnie tyle samo czystego alkoholu" - podkreślił Duma.

Badanie "Opinie Polaków o alkoholu" przeprowadzono w październiku 2019 r. na reprezentatywnej grupie 1200 pełnoletnich mieszkańców Polski, metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo (CATI).