Ile wydano na program "500 plus"? Minister podaje dane

- Do tej pory z budżetu państwa na program "Rodzina 500 plus" przeznaczyliśmy 67 mld zł. Ze świadczenia korzysta 3,6 mln dzieci - poinformowała w niedzielę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim uczestniczy w podsumowaniu trzylecia programu "500 plus".

"Pamiętam, jak ten program raczkował, stawał na nogi, osiągał swoje efekty. Dzisiaj widzimy, że życie polskich rodzin zupełnie się zmieniło od momentu wprowadzenia tego najbardziej przełomowego programu po transformacji w Polsce" - powiedziała Rafalska.

Dodała, że "do tej pory z budżetu państwa na program 'Rodzina 500 plus' przeznaczyliśmy 67 mld zł". "Z programu korzysta 3,6 mln dzieci. To pieniądze, które pozwalają na lepszy poziom życia polskich rodzin. Warto było ten program wprowadzić" - podkreśliła minister rodziny.

Od lipca nowa odsłona

"Od 1 lipca br. wszystkie dzieci do 18. roku życia objęte będą świadczeniem '500 plus'" - zapowiedziała również Elżbieta Rafalska.

"Cieszymy się, że nasz program nie tylko poprawia jakość życia, poprawia bezpieczeństwo materialne polskich rodzin, eliminuje nierówności społeczne, ale tak naprawdę realizuje wasze marzenia" - mówiła do przybyłych na uroczystości w Puławach rodziców i dzieci. Pokreśliła, że silna rodzina to fundament silnego, mocnego państwa. Dodała, że inwestycja w rodziny "to jest nasza najlepsza inwestycja społeczna".

Program "Rodzina 500 plus"

Program "Rodzina 500 plus" wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Zgodnie z projektem zmian w programie, od 1 lipca 2019 r. "500 plus" będzie również przyznawane na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.