Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Wyładowania atmosferyczne prognozowane są w województwach: wielkopolskim, małopolskim, śląskim i podkarpackim.

Alert drugiego stopnia przed burzami IMGW wydał dla kilku regionów w Wielkopolsce. Obowiązuje on w powiatach: poznańskim, szamotulskim i obornickim. Synoptycy przewidują, że miejscami spadnie tam od 30 mm do 50 mm deszczu, a lokalnie do 60 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć 70 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 13.00.

Od godziny 11.00 zaczną również obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w woj. śląskim i małopolskim oraz w południowo-wschodniej części Podkarpacia.



"Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h" - czytamy w serwisie pogodowym IMGW. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godziny 22.30. Lokalnie na południu kraju spadnie też grad.



