Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami z gradem dla województw wschodniej części kraju oraz dla województw nadmorskich.

Zdjęcie Ulewa, zdj. ilustracyjne /GRZEGORZ GALASINSKI DZIENNIK LODZKI/POLSKA PRESS /East News

IMGW wydał we wtorek ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla woj. lubelskiego, podkarpackiego i wschodnich powiatów woj. mazowieckiego. Na tych obszarach wystąpią burze z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 80 km/h. Miejscami spadnie grad.

Reklama

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Alert pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązuje we wschodniej części woj. małopolskiego i centralnej części woj. podlaskiego. Spadnie tam deszcz o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów wyniesie od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

IMGW wydał też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w woj. zachodniopomorskim i burzami w woj. pomorskim. Wystąpią tam burze z opadami deszczu, miejscami do 20 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu.

Sprawdź, czym oddychasz! Jakość powietrza w polskich miejscowościach --> kliknij!

Aplikacja Weź parasol - pogoda już cię nie zaskoczy

Sprawdź prognozę długoterminową na 25 dni



Sprawdź prognozę pogody godzina po godzinie dla wybranego miejsca

Sprawdź prognozę dla twojego miasta i regionu. Kliknij!