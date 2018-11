In vitro tylko dla małżeństw? Projekt w Sejmie

Ograniczenie możliwości stosowania metody in vitro wyłącznie do małżeństw, ograniczenie do jednej liczby komórek rozrodczych, które mogą być zapłodnione, a także zakaz kriokonserwacji zarodków - przewiduje projekt ustawy, który we wtorek trafił do Sejmu. Wnioskodawcami jest grupa posłów Kukiz'15, niezrzeszonych, PSL-UED, WiS i PiS.

Zdjęcie Do Sejmu wpłynął projekt ograniczający stosowanie in vitro do małżeństw /Fot. Jan Bielecki /East News

Treść projektu nie jest na razie dostępna; jak wynika z jego opisu, dotyczy on "ograniczenia możliwości stosowania metody zapłodnienia pozaustrojowego wyłącznie do małżeństw; ograniczenia liczby komórek rozrodczych, które mogą zostać zapłodnione do jednej".

Ponadto, jak napisano, projekt dotyczy "określenia kriokonserwacji ludzkich zarodków powstałych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego jako czynu niedozwolonego i wprowadzenia sankcji administracyjnych w przypadku stosowania tej procedury; likwidacji anonimowości dawców komórek rozrodczych".

Wnioskodawcami projektu, jak wynika ze strony internetowej Sejmu, jest grupa posłów: Kukiz'15, niezrzeszonych, PSL-UED, WiS oraz PiS. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł niezrzeszony Jan Klawiter.(