Inauguracja Sejmu IX kadencji (na żywo)

Zapraszamy na relację z dzisiejszej inauguracji IX kadencji Sejmu! W Sejmie IX kadencji 176 spośród 460 posłów zadebiutuje w ławach sejmowych bądź wróci do nich po przerwie. Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądą 132 kobiety i 328 mężczyzn. Panie stanowić będą blisko 29 proc. składu Izby. Ich liczba w ławach poselskich rośnie z wyborów na wybory.

Sala sejmowa przed inauguracyjnym posiedzeniem Sejmu IX kadencji

Posłanki i posłowie odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego".





Strażnik straży marszałkowskiej na sali sejmowej





We wtorek przed godz. 12. prezydent Andrzej Duda przybył do Sejmu, gdzie w południe rozpocznie się pierwsze posiedzenie izby IX kadencji. Posiedzenie otworzy marszałek senior Antoni Macierewicz, prezydent wygłosi orędzie.

Po przybyciu do Sejmu prezydent, w towarzystwie marszałka seniora, złożył kwiaty przed tablicami ku pamięci prezydenta Lech Kaczyńskiego, św. Jana Pawła II, śp. marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów - ofiar II wojny światowej oraz parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

W Sejmie pojawił się prezes NIK Marian Banaś.





Prezes NIK Marian Banaś

Rekomendacje PSL ma wicemarszałków Sejmu i Senatu uzyskali poseł Piotr Zgorzelski i senator Michał Kamiński - poinformował Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej po pierwszym posiedzeniu klubu parlamentarnego PSL-Koalicja Polska. Szef ludowców został na tym posiedzeniu wybrany na przewodniczącego klubu.

Kosiniak-Kamysz poinformował też, że kandydatem PSL do komisji ds. służb specjalnych będzie poseł Marek Biernacki.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu klubu parlamentarnego PSL-Koalicji Polskiej Paweł Kukiz został zapytany, czy uważa że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie dobrym kontrkandydatem dla Andrzeja Dudy.

"Odpowiem na to pytanie za jakiś czas, kiedy będzie oficjalnie decyzja o kandydowaniu w stu procentach i o kandydatach Koalicji Polskiej" - powiedział Kukiz.





Powołano Radę Koalicji Polskiej, w której skład wchodzą szefowie poszczególnych ugrupowań; szefem Rady został wybrany Paweł Kukiz - poinformował we wtorek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.





Ostatnie przygotowania przed inauguracyjnym posiedzeniem Sejmu IX kadencji...





Zdjęcie / Radek Pietruszka / PAP





Ich już w Sejmie nie zobaczymy...





W Sejmie pojawią się nowe twarze. Tutaj możecie zobaczyć galerię nowych posłanek i posłów!





Po godz. 11 we wtorek rozpoczęło się pierwsze posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmie IX kadencji. Wcześniej odbyło się spotkanie lidera PO Grzegorza Schetyny z senatorami. Władze klubu KO mają być wybrane dopiero po południu na kolejnym spotkaniu.





Michał Kamiński kandydatem na wicemarszałka Senatu, Piotr Zgorzelski kandydatem na wicemarszałka Sejmu - ujawnił szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.





Marszałek-senior Sejmu Antoni Macierewicz przybył do Sejmu i złożył kwiaty przed tablicami ku pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, św. Jana Pawła II, śp. marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów, którzy zginęli podczas wojny i w katastrofie smoleńskiej.

Macierewicz o godz. 12 otworzy I posiedzenie Sejmu IX kadencji. Odegrany zostanie hymn państwowy, następnie marszałek-senior poprosi prezydenta o wygłoszenie orędzia.

Po wysłuchaniu głowy państwa posłowie złożą ślubowanie, następnie odbędzie się wybór marszałka i wicemarszałków Sejmu. Zgodnie z konstytucją, premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję Rady Ministrów.

Władysław Kosiniak-Kamysz przewodniczącym klubu parlamentarnego PSL-Koalicja Polska. Kandydatem PSL-Koalicja Polska na wicemarszałka Sejmu został Piotr Zgorzelski. Przedstawiciel klubu w prezydium Sejmu ma się zmieniać co roku - podały źródła PAP w klubie PSL-Koalicja Polska.





Zgodnie z propozycją Kancelarii Sejmu, posłowie PiS mają zasiąść w prawej części sali obrad, obok, bliżej mównicy siedzieliby posłowie PSL, a w rzędach za ludowcami - posłowie Konfederacji; dalej w lewej części mają zasiąść posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.





Na pierwszym posiedzeniu głos zabierze premier Mateusz Morawiecki, który - zgodnie z konstytucją - poda rząd do dymisji. Kolejnego premiera desygnuje prezydent i powołuje go wraz z pozostałymi członkami rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. W ciągu 14 dni od powołania premier przedstawia Sejmowi program działania rządu wraz z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.





Sejm wybiera również 20 sekretarzy Sejmu, spośród najmłodszych posłów. Kandydatów zgłasza Prezydium Sejmu. Wybór sekretarzy Sejmu odbywa się łącznie.





Sejm, w drodze uchwały, ustala liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały w tej sprawie może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Marszałek Sejmu zarządza wybory wicemarszałków.

Z ramienia klubu Lewicy, kandydatem na wicemarszałka Sejmu jest lider SLD Włodzimierz Czarzasty. Z kolei Koalicja Obywatelska zamierza zgłosić dotychczasową wicemarszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską. Decyzja w sprawie kandydatów PiS na wicemarszałków Izby ma zapaść we wtorek rano na posiedzeniu klubu. Również PSL kandydata na wicemarszałka Sejmu wyłoni na wtorkowym posiedzeniu klubu.

Po orędziu prezydenta Dudy posłowie złożą ślubowanie. Regulamin Sejmu określa, że po odczytaniu roty każdy z wywoływanych posłów wypowiada słowo "ślubuję"; może dodać zdanie: "tak mi dopomóż Bóg".

Po ślubowaniu marszałek senior przeprowadza wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Kandydatką największego klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości, na marszałka jest dotychczasowa marszałek Izby Elżbieta Witek.

Po wyborze marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad.

Pierwsze posiedzenie Sejmu otwiera marszałek senior powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy marszałkiem seniorem Sejmu został Antoni Macierewicz. Uzasadniając tę decyzję, prezydencki rzecznik Błażej Spychalski wskazywał, że prezydentowi zależało, by w roku 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu, marszałkiem seniorem w Sejmie była osoba o "pięknej karcie opozycyjnej".

Na początku inauguracyjnego posiedzenia prezydent wygłosi orędzie.

We wtorek na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu IX kadencji posłowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie marszałek Izby i wicemarszałkowie. Prezydent Andrzej Duda wygłosi orędzie; premier Mateusz Morawiecki złoży dymisję rządu.