Incydent przed Pałacem Prezydenckim. Potwierdzono personalia kierowcy

KSP poinformowała w środę, że funkcjonariusz, który we wtorek został potrącony na ulicy Focha, został wypisany ze szpitala. Potwierdzono już też personalia kierowcy, który potrącił policjanta, a następnie kontynuował jazdę, kończąc ją na zaporze przy wjeździe na teren Pałacu Prezydenckiego. Trwa oczekiwanie na wyniki badań krwi 36-latka.

Zdjęcie Zdjęcie sprzed Pałacu Prezydenckiego /Radek Pietruszka /PAP

Asp. sztab. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji przekazał PAP, że funkcjonariusz policji został wypisany przez lekarzy ze szpitala. Policjant jest pod opieką rodziny, jest poobijany, będzie przebywał na zwolnieniu do 10 lutego. "Musi wydobrzeć. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia" - powiedział Mrozek.

Do zdarzenia, w którym ucierpiał funkcjonariusz, doszło we wtorek przed godz. 14. Policjant pełniący służbę w patrolu pieszym zauważył na jednokierunkowej ulicy Focha, w pobliżu placu Piłsudskiego, osobowego volkswagena jadącego pod prąd. Umundurowany funkcjonariusz wszedł na jezdnię i próbował zatrzymać kierowcę, żeby zwrócić mu uwagę. Ten jednak zamiast zatrzymać się do kontroli, potrącił policjanta i podjął próbę ucieczki.

Uszkodzona brama

36-letni mężczyzna, który kierował volkswagenem, zawrócił na ulicy Focha, po czym skręcił w ulicę Trębacką. Został zatrzymany na Krakowskim Przedmieściu, w niewielkiej odległości od miejsca, z którego zaczął uciekać. Samochód, którym się poruszał, zatrzymał się na zaporze przy wjeździe na teren Pałacu Prezydenckiego. Na miejscu widać było, że samochód wjeżdżając, musiał zerwać łańcuchy zabezpieczające wjazd do pałacu. Wyrwane zostały fragmenty betonu, przed wejściem leżały kawałki stłuczonej szyby z pojazdu.

Badania kierowcy

Kierowca został natychmiast obezwładniony i zatrzymany, ale nie było z nim logicznego kontaktu. Mężczyzna został zabrany na badania do szpitala, gdzie przebywa do tej pory. Jest pilnowany przez funkcjonariuszy policji. Służby czekają na wyniki badań krwi mężczyzny, które dadzą odpowiedź, czy 36-latek był pod wpływem środków odurzających.

36-latek miał w chwili zdarzenia przy sobie dokument tożsamości. Policja potwierdziła już jego dane, ale na razie funkcjonariusze nie udzielają na ten temat bliższych informacji.

Incydent przed Pałacem Prezydenckim