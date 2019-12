Koalicjant PO Inicjatywa Polska rozważa wystawienie własnej kandydatki w przyszłorocznych wyborach prezydenckich - liderki partii Barbary Nowackiej. W sobotę obradować w tej sprawie ma Rada Krajowa iPL. PO liczy natomiast, że Inicjatywa poprze kandydata, którego wyłonią trwające prawybory.

Zdjęcie Barbara Nowacka - liderka Inicjatywy Polskiej /Marcin Bruniecki /Reporter

O nominację partyjną w prawyborach PO walczą: wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. W najbliższą sobotę oboje spotkają się w przedwyborczej debacie w Warszawie.

Również w sobotę w Sejmie obradować ma Rada Krajowa Inicjatywy Polska, z którą (obok Nowoczesnej i Zielonych) Platforma współtworzy Koalicję Obywatelską. Tematem spotkania władz iPL mają być m.in. przyszłoroczne wybory prezydenckie.

"Zarówno nasi członkowie, jak i sympatycy Inicjatywy Polskiej, także inne organizacje lewicowe czy centrolewicowe namawiają do startu Barbarę. Będziemy na ten temat rozmawiać" - zapowiedział w rozmowie z Dariusz Joński z zarządu iPL. Jak dodał, organizowane przez PO prawybory prezydenckie nie są przedsięwzięciem Koalicji Obywatelskiej. "Chcemy więc mieć w tej sprawie swoje stanowisko" - zaznaczył Joński.

Przypomniał też, że w klubie KO pojawił się niedawno pomysł, by również posłowie spoza Platformy wzięli udział w prawyborach. "Na razie nie mamy jednak w tej sprawie sygnałów. Czekamy na propozycje kolegów z Platformy, ale jednocześnie będziemy rozmawiać wewnątrz naszego środowiska co dalej" - powiedział Joński.

Budka: Proponowałem takie rozwiązanie

Szef klubu KO Borys Budka potwierdził, że sam zgłaszał propozycję, by parlamentarzyści Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych mogli wziąć udział w prawyborach. "Rzeczywiście zgłosiłem taką propozycję na zarządzie, jednak nie była ona możliwa do realizacji ze względów statutowych. Grzegorz Schetyna obiecał natomiast, że zaprosi na konwencję wszystkich członków klubu Koalicji Obywatelskiej" - powiedział Budka.

Przyznał jednocześnie, że jeśli posłowie spoza PO przyjadą na zaplanowaną na 14 grudnia konwencję Platformy, która ma wskazać kandydata na prezydenta, będą tam jedynie gośćmi. Wyraził jednak nadzieję, że koalicjanci PO zdecydują się wesprzeć późniejszą kampanię wyborczą Kidawa-Błońskiej lub Jaśkowiaka.

"Jestem bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy w klubie zarówno z Inicjatywą Polska, jak i innymi naszymi partnerami. Barbara Nowacka jest osobą, która wnosi bardzo dużo do prac klubu parlamentarnego. Wierzę, że wspólnie będziemy mogli realizować wiele dobrych przedsięwzięć. Mam też nadzieję, że ta formuła uzyskania później akceptacji dla naszego kandydata bądź kandydatki znajdzie u nich zrozumienie" - zaznaczył polityk.

Nazwisko Nowackiej w rozmowach Lewicy?

Rada Krajowa Inicjatywy Polska ma też omówić w sobotę propozycje legislacyjne, które jej posłowie będą chcieli wnieść do Sejmu oraz kwestię współpracy z innymi formacjami lewicowymi. We wtorek władze iPL spotkały się w tej sprawie z przedstawicielami m.in. Unii Pracy, Partii Regionów i Polskiej Lewicy. "Chcemy zaprosić ich też na naszą Radę Krajową, tak żebyśmy mogli porozmawiać o ścisłej współpracy" - powiedział Joński.

Inicjatywa Polska współpracuje z Platformą Obywatelską od jesieni zeszłego roku, kiedy to dołączyła do tworzonej przed wyborami samorządowymi przez PO i Nowoczesną Koalicji Obywatelskiej. W tegorocznych wyborach parlamentarnych jej przedstawiciele również startowali w ramach KO do Sejmu. Mandaty zdobyli: Barbara Nowacka, Dariusz Joński oraz z kandydujący rekomendacji iPL byli politycy SLD: Katarzyna Piekarska, Grzegorz Napieralski, Riad Haidar i Eugeniusz Czykwin.

Portal oko.press napisał we wtorek, że nazwisko Barbary Nowackiej pojawia się w rozmowach Lewicy na temat kandydata na prezydenta. Według portalu liderzy: SLD, Razem i Wiosny mieli podjąć niedawno decyzję, że w przyszłorocznych wyborach wystawią kobietę (w tekście mowa jest też m.in. o posłankach: Agnieszce Dziemianowicz-Bąk i Małgorzacie Sekule-Szmajdzińskiej oraz o wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej).