Związana z KO Inicjatywa Polska ma w sobotę zastanawiać się, czy wystawiać własnego kandydata na prezydenta. Dariusz Joński z iPL powiedział, że ewentualną kandydatką jest Barbara Nowacka.

Zdjęcie Barbara Nowacka wystartuje w wyborach prezydenckich? /Andrzej Iwańczuk /Reporter

W sobotę w Sejmie ma obradować Rada Krajowa Inicjatywy Polskiej, z którą (obok Nowoczesnej i Zielonych) Platforma współtworzy Koalicję Obywatelską. Jednym z tematów spotkania władz iPL mają być przyszłoroczne wybory prezydenckie.



Dariusz Joński z iPL przyznał, że kwestia wyborów to jeden z trzech tematów obrad Rady Krajowej. "Myślę, że ta dyskusja będzie żywa, bo są różne propozycje, łącznie z wystawieniem Barbary Nowackiej na prezydent Polski" - zaznaczył.



Podkreślił, że to oczywiście nie jest przesądzone, bo "trzeba wszystko wyważyć". "Jesteśmy w rodzinie w ramach Koalicji Obywatelskiej i jestem zdania, że dobrze by było, by koalicja wystawiła jedną osobę - kandydatkę bądź kandydata, którą by wszyscy poparli. Ale rozmowy są sprzed nami" - podkreślił Joński.



"Podczas obrad chcemy też rozmawiać o projektach ustaw, które jako Inicjatywa Polska w ramach koalicji chcemy składać, a także o współpracy z organizacjami i partiami, które nie mają swojej reprezentacji w Sejmie" - poinformował poseł KO. Dodał, że na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele tych organizacji i partii, np. Unii Pracy.



Inicjatywa Polska współpracuje z PO od jesieni ubiegłego roku, kiedy to dołączyła do tworzonej przed wyborami samorządowymi przez PO i Nowoczesną Koalicji Obywatelskiej. W tegorocznych wyborach parlamentarnych jej przedstawiciele również startowali w ramach KO do Sejmu. Mandaty zdobyli: Barbara Nowacka, Dariusz Joński oraz kandydujący z rekomendacji iPL byli politycy SLD: Katarzyna Piekarska, Grzegorz Napieralski, Riad Haidar oraz Eugeniusz Czykwin.



Portal oko.press napisał niedawno, że nazwisko Barbary Nowackiej pojawia się w rozmowach Lewicy na temat kandydata na prezydenta. Według portalu liderzy: SLD, Razem i Wiosny mieli podjąć niedawno decyzję, że w przyszłorocznych wyborach wystawią kobietę (w tekście mowa jest też m.in. o posłankach: Agnieszce Dziemianowicz-Bąk i Małgorzacie Sekule-Szmajdzińskiej oraz o wicemarszałek Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej).