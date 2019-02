Interpelacja PiS ws. mieszkań dla dyrektorów ECS

Klub PiS w Radzie Miasta Gdańska złożył interpelację do p.o. prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz w sprawie użytkowania przez dyrektorów Europejskiego Centrum Solidarności lokali komunalnych - poinformował w środę szef klubu PiS Kacper Płażyński.

Sprawa ma związek ze środowym artykułem na portalu wPolityce.pl. Dziennikarze tego medium twierdzą, że mają dowody wskazujące na to, że dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski użytkował mieszkanie będące w zasobach miasta. "Czynsz za lokal wynosi nawet trzykrotnie mniej niż za podobne mieszkanie wynajęte na wolnym rynku. Jednocześnie na pomoc mieszkaniową od miasta czeka ponad 2 tysiące gdańskich rodzin. Mimo wcześniejszych zapewnień ani gdańscy urzędnicy, ani Basil Kerski nie zechcieli odpowiedzieć na nasze pytania w tej sprawie" - podał portal.

Z ustaleń wPolityce.pl wynika, że mieszkanie znajduje się na w dzielnicy Ujeścisko na południu Gdańska. "Powierzchnia użytkowa lokalu to nieco ponad 65 metrów kwadratowych, a czynsz to około 625 złotych plus opłaty za media. To zdecydowanie mniej niż rynkowa stawka za wynajem podobnego mieszkania w okolicy; tu ceny oscylują wokół 2 tysięcy złotych miesięcznie plus opłaty" - czytamy.

"Sprawa jest poważna. Ukazał się artykuł na wPolityce.pl, który jeśli jest prawdziwy, jeżeli te informacje się potwierdzą, to to znaczy, że mamy do czynienia ze skandalem" - podkreślił na konferencji prasowej Kacper Płażyński. Dodał, że klub radnych PiS złożył w tej sprawie interpelację do p.o. prezydenta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Miasto ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi.