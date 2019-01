Prezydent Andrzej Duda spotka się w czwartek po południu z ministrami rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim i środowiska Henrykiem Kowalczykiem oraz głównym lekarzem weterynarii Pawłem Niemczukiem. Rozmowa ma dotyczyć planowanego odstrzału dzików - powiedział PAP rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /123RF/PICSEL

O tym, że w czwartek w Pałacu Prezydenckim odbędzie się spotkanie prezydenta Dudy z ministrami rolnictwa i środowiska pierwsze poinformowało Radio Plus.

Zdaniem ministra Ardanowskiego, zmniejszenie populacji dzików jest konieczne do opanowania śmiertelnej dla świń choroby - afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Minister środowiska zaznaczył na konferencji prasowej w tym tygodniu, że nie oznacza to, iż nie należy ściśle przestrzegać bioasekuracji i rolnicy są coraz bardziej tego świadomi, ale jednocześnie trzeba eliminować wirusa ze środowiska, a jest on przenoszony przez dziki.

Ardanowski powiedział, że nie ma wiarygodnych danych, co do liczby dzików w Polsce (szacuje się, że jest ich od 200 tys. do ponad 500 tys. sztuk), ale ich populacja szybko się odtwarza. Jak mówił, obecnie jest dobry okres na polowania, bo nie ma m.in. na polach kukurydzy, a polowania zbiorowe są dużo bardziej skuteczne.

WWF Polska informowało, Polski Związek Łowiecki (PZŁ), na polecenie ministra środowiska, nałożył na swoje koła obowiązek zorganizowania skoordynowanych, wielkoobszarowych polowań na dziki w terminach 12-13, 19-20 i 26-27 stycznia br. Zdaniem ekologów, działania mają w drastyczny sposób ograniczyć populację dzików. Ich zdaniem zgoda Ministra Środowiska, na odstrzał dzików jako forma walki z ASF może jednak oznaczać wyeliminowanie tego gatunku z polskiej przyrody. Masowe zabijanie dzików, wpłynie na liczebność innych gatunków i paradoksalnie może przyczynić się do rozprzestrzenienia ASF - uważa WWF.

Według informacji opublikowanej na stronie PZŁ, od 1 kwietnia br. do końca listopada br. pozyskano w ramach polowań blisko 168 tys. dzików. Natomiast plan łowiecki na rok gospodarczy 2018/2019 zakłada pozyskanie co najmniej 185 tys., co oznacza, że do końca listopada wykonano ponad 90 proc. rocznego planu.

Rzeczniczka PZŁ Paulina Marzęcka poinformowała PAP, że "zgodnie z obowiązującym prawem polowania zbiorowe na dziki mogą odbywać się na terenie całego kraju od 1 października do 31 stycznia każdego roku. Każde koło łowieckie może w tym czasie zorganizować polowanie zbiorowe".