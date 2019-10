ISKK: Niedzielny zakaz handlu bez wpływu na frekwencje w kościołach

Częściowy zakaz handlu w niedzielę na razie nie wpłynął na zwiększenie frekwencji w polskich kościołach – wynika z badania "Czas wolny w życiu Polaków – a świętowanie niedzieli", zaprezentowanego w czwartek na konferencji prasowej w Warszawie. Raport opracował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.

Zdjęcie ISKK: Zakaz handlu w niedzielę nie wpływa na frekwencje w kościołach; Zdj. ilustracyjne /Lehtikuva Oy /East News

W raporcie zebrano wnioski z badania GUS na temat budżetu czasu ludności w 2013 r., badania CBOS z 2018 na temat tego, jak spędzamy czas wolny i badania ISKK na temat uczestnictwa w mszach.

Rodzina najważniejszą wartością

Reklama

Z raportu wynika, że najważniejszą wartością dla 80 proc. Polaków jest szczęście rodzinne. Kluczowymi wartościami jest też zdrowie i spokój. Rośnie znaczenie kontaktów towarzyskich i myślenia o pomyślności ojczyzny, co - zdaniem autorów raportu - wskazuje na możliwość budowania kapitału społecznego. Maleje z kolei wartość pracy zawodowej i dobrobytu.

Odsetek osób wymieniających wiarę religijną, jako ważną dla nich wartość, utrzymuje się na stałym poziomie. "Dość niskim. 28 proc. w roku 2019" - stwierdził Bartosz Łukaszewski z ISKK. Średni czas, jaki Polacy przeznaczają na praktyki religijne, zmniejsza się.

Jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, ulubioną rozrywką Polaków jest korzystanie ze środków masowego przekazu, w dalszej kolejności życie towarzyskie i rozrywki. Po wprowadzeniu częściowego zakazu handlu w niedzielę nastąpił znaczący wzrost udziału w kulturze i życiu towarzyskim. Więcej osób jada w restauracjach. 13 proc. Polaków pracuje w niedzielę.

Brak wpływu na frekwencje w kościele

Jak powiedział Bartosz Łukaszewski, na razie nie widać wpływu zakazu handlu w niedzielę na zwiększoną frekwencję w kościołach.

"Potrzebujemy jeszcze dwóch, trzech, czterech, pięciu lat, żeby tę tendencję zweryfikować. Natomiast rośnie odsetek osób, które uczestniczą w mszach świadomie, przystępując do komunii świętej. Trzeba jasno zauważyć, że zakaz handlu wpłynął na wzrost aktywności Polaków w szeroko pojętej kulturze. To jest zadanie dla Kościoła, żeby tę działalność kulturalną również animować, bo wtedy istnieje niemała szansa, że te osoby również będą praktykować religijnie" - zauważył Łukaszewski.

Sławomir Nowotny z ISKK, podsumowując na konferencji prasowej wyniki badań, stwierdził, że treść życia Polaków zmienia się i praca przestaje być głównym elementem, wokół którego organizowane jest życie. Jak dodał, "to, co mówią Polacy, że najważniejszą dla nich wartością jest rodzina, nie znaczy, że to jest taka rodzina, którą chcielibyśmy widzieć, oparta na trwałym, nierozerwalnym związku małżeńskim z dziećmi".

Program duszpasterski na lata 2019-2022

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Wiktor Skworc zwrócił uwagę, że kwestia świętowania niedzieli łączy się z programem duszpasterskim Kościoła na lata 2019-2022.

"Dlatego poprosiliśmy Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego o przeprowadzenie wstępnych badań. Planujemy kolejne badania" - powiedział.

"Tu chodzi o to, żeby ten czas wolny, który Polacy zyskali przez ten częściowy zakaz handlu, stawał się także czasem religijnym, czasem powrotu do praktyk religijnych, szczególnie uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Chodzi też o kształtowanie eucharystycznego stylu życia" - dodał.

Hasłem programu duszpasterskiego na lata 2019-2022 jest "Eucharystia daje życie". "W pierwszym roku będziemy się koncentrowali na Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, w roku drugim - Eucharystia jako tajemnica celebrowana, w roku trzecim - Eucharystia jako tajemnica posłania i chrześcijańskiego świadectwa, to jest także jako tajemnica świętowana" - wyjaśnił abp Skworc.