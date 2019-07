Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia przyjęło uchwałę, w której ostrzega, że "w najbliższych tygodniach dojdzie do próby usunięcia sędziów Sądu Najwyższego i przejęcia go przez przedstawicieli rządzącej większości".

Zdjęcie Gmach Sądu Najwyższego w Warszawie /Adam Burakowski /Reporter

Stowarzyszenie Iustitia "apeluje do polskich i międzynarodowych instytucji o uwagę" w związku z tym, że zdaniem sędziów "już w najbliższych dniach może dojść do próby pozbawienia możliwości orzekania legalnie powołanych w ostatnich kilkunastu latach sędziów Sądu Najwyższego".

"Do osiągnięcia tego celu posłużyć mogą takie metody jak zagarnięcie do Trybunału Konstytucyjnego akt sprawy" a "w następnym kroku może dojść do pozbawienia tysięcy sędziów sądów powszechnych prawa do orzekania" - czytamy w uchwale.

"To, przeciwko czemu protestowali Polacy, właśnie urzeczywistnia się" - alarmuje stowarzyszenie.



"W środku wakacji, gdy kamery i ludzkie oczy nie śledzą bieżących wydarzeń, nominaci polityczni starają się podstępem i za pomocą bezprawnych praktyk przejąć Sąd Najwyższy. To, czego nie udało się zrobić ustawami, ma się dokonać orzeczeniem fasadowego Trybunału Konstytucyjnego. Są to działania intencjonalne, mające postawić Unię Europejską przed faktami dokonanymi. Rok temu w tej sprawie tysiące Polaków protestowało na ulicach polskich miast" - przypominają sędziowie w uchwale.



Stowarzyszenie zwraca uwagę na "konieczność obrony Sądu Najwyższego". "Wzywamy obywateli, instytucje europejskie i wszystkie organizacje, którym zależy na dalszym partnerstwie z naszym 38 milionowym społeczeństwem do obrony praworządności" - apelują sędziowie.