Izba Dyscyplinarna wydała pierwsze orzeczenie po uchwale trzech Izb SN

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego oddaliła w czwartek kasację w sprawie adwokata, ukaranego przez dyscyplinarny sąd adwokacki. Było to pierwsze orzeczenie tej izby po podjętej przed tygodniem uchwale trzech Izb SN - Karnej, Cywilnej i Pracy.

Zdjęcie Siedziba SN, zdj. ilustracyjne /Piotr Molecki /East News

"Dzisiaj te przyczyny związane z uchwałą SN sprzed tygodnia nie występują, ze względu na to, że jej stosowanie zostało zawieszone. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zostało przedwczoraj wydane (...). Dzisiaj niewykonywanie obowiązków orzeczniczych byłoby zupełnie niewłaściwe" - powiedział dziennikarzom rzecznik prasowy Izby Dyscyplinarnej SN, Piotr Falkowski.

W rozstrzygniętej sprawie chodziło o kasację jednego z gorzowskich adwokatów, ukaranego przez dyscyplinarne sądy adwokackie za naruszenie procedur przekazywania korespondencji od klienta osadzonego w areszcie do jego konkubiny.

Orzeczenie o oddaleniu kasacji wydano w składzie sędziów: Tomasz Przesławski, Adam Tomczyński i Ryszard Witkowski. Sędzia Przesławski poinformował, że do postanowienia złożył zdanie odrębne.

Uchwała trzech izb SN

Zgodnie z uchwałą podjętą 23 stycznia przez trzy Izby SN, nienależyta obsada SN, sądu powszechnego i wojskowego jest wtedy, gdy w jego składzie znajduje się osoba wyłoniona przez KRS w obecnym składzie.

W sądzie powszechnym lub wojskowym - zgodnie z uchwałą - nienależyta obsada sądu może być stwierdzona tylko wtedy, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy osoba wyłoniona przez obecną KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności. Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN. Uchwała ma zastosowanie bez względu na datę ich wydania.

Wniosek marszałek Sejmu do TK

W ubiegłym tygodniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała zaś do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a SN.

Z kolei - zgodnie z opublikowanym w środę postanowieniem TK z wtorku - do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu wstrzymane jest stosowanie uchwały połączonych Izb SN z 23 stycznia, począwszy od dnia jej wydania. Jednocześnie - w związku z wnioskiem marszałek Sejmu - TK wstrzymał czasowo możliwość wydawania przez SN uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym, m.in. kompetencji do pełnienia urzędu przez sędziego, którego powołał prezydent na wniosek KRS.