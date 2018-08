J. Kaczyński: Nie mogę w tej chwili mówić, dlaczego A. Macierewicz nie jest już szefem MON

Nie mogę w tej chwili mówić o tym, dlaczego Antoni Macierewicz nie jest już ministrem obrony narodowej - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas uroczystości zorganizowanych z okazji 70. urodzin Antoniego Macierewicza.

Zdjęcie Były szef MON Antoni Macierewicz /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

W sobotę po południu trwają uroczystości 70. urodzin b. ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, w których udział bierze m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.



Kaczyński wspominając dotychczasowe funkcje, pełnione przez Macierewicza, przywołał czas kierowania przez niego resortem obrony narodowej.

"Trzeba być niezwykle twardym, asertywnym człowiekiem, żeby rozstawać się z tym całym układem generalsko-pułkownikowskim, który tam funkcjonuje" - mówił prezes PiS.

"Antoni potrafił to robić. Ktoś zapyta, dlaczego nie teraz ministrem? Nie mogę w tej chwili o tym mówić" - dodał Kaczyński. Macierewicz był ministrem obrony narodowej w rządzie Beaty Szydło od 16 listopada 2015 r. Został odwołany przez nowego premiera Mateusza Morawieckiego 9 stycznia 2018 r., a jego funkcję przejął dotychczasowy szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

"Człowiek, który postawił na Polskę"

Kaczyński podczas przemówienia wskazał, że Macierewicz to człowiek, który postawił na Polskę. "To jest człowiek, który od najmłodszych lat postawił na Polskę. Antoni od początku postawił na to, że będzie służył ojczyźnie. I to w inny sposób, niż to sobie wtedy ludzie zacni wyobrażali" - zaznaczył prezes PiS.

"Ta służba, wbrew temu, co się mówi, była służbą racjonalną. To, co charakteryzowało ją przez pół wieku, to racjonalność" - dodał Kaczyński.

Antoni Macierewicz urodził się 3 sierpnia 1948 r. w Warszawie. Był działaczem opozycji w czasach PRL i współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej (KOR). Po upadku komunizmu pełnił m.in. funkcję ministra spraw wewnętrznych, ministra i wiceministra obrony narodowej, oraz szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.