Jacek Kurski, odwołany w marcu ze stanowiska prezesa TVP, ma wrócić do zarządu spółki. Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański potwierdził w rozmowie z "Presserwisem", że zarządził w tej sprawie głosowanie korespondencyjne.

Czabański poinformował, że z wnioskiem o powołanie Jacka Kurskiego do zarządu TVP wystąpił Maciej Łopiński, pełniący obowiązki prezesa Telewizji Publicznej. "Uznałem trafność tego wniosku" - powiedział szef RMN.

Z kolei z ustaleń serwisu "Wirtualne Media" wynika, że Kurski ma wrócić na fotel prezesa TVP.



Czabański dał członkom RMN dwa dni na głosowanie korespondencyjne.



Zarząd TVP ma też liczyć cztery osoby, a nie jak do tej pory trzy - podają "Wirtualne Media".



Kurski pełnił funkcję prezesa TVP od stycznia 2016 r. do marca tego roku. Został odwołany przez Radę Mediów Narodowych w głosowaniu korespondencyjnym. Według ustaleń mediów, do dymisji Kurskiego doprowadził prezydent Andrzej Duda, który był niezadowolony z tego, jak jest przedstawiany przez Telewizję Publiczną. Od decyzji o o odwołaniu Kurskiego miał uzależniać podpisanie ustawy przyznającej TVP prawie 2 mln zł rekompensaty.



Obowiązki prezesa TVP przejął Maciej Łopiński, który zaznaczył jednak, że pełni je "tymczasowo", a Kurski został doradcą zarządu TVP.

