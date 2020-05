"Decyzja Rady Mediów Narodowych o powrocie Jacka Kurskiego do zarządu telewizji publicznej jest suwerenna i właściwa" - ocenił w sobotę, 23 maja, premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Wiśniowej Górze.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Jakub Kaminski/East News /East News

Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował w czwartek, 21 maja, że ogłosił głosowanie nad powołaniem Jacka Kurskiego do zarządu Telewizji Polskiej, a wniosek o poszerzenie zarządu i powołanie w jego skład Kurskiego wystosował p.o. prezes TVP Maciej Łopiński. Jak podały media, w piątek, 22 maja, RMN powołała Kurskiego do zarządu TVP. W pięcioosobowej Radzie poparło go trzech członków, dwóch zagłosowało przeciw.

Morawiecki pytany o to, czy powrót Jacka Kurskiego do zarządu TVP to dobra decyzja, podkreślił, że "decyzja Rady Mediów Narodowych jest decyzją suwerenną i właściwą".

Jacek Kurski był prezesem Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. od 8 stycznia 2016 r. do początku marca tego roku, kiedy z funkcji prezesa TVP odwołała go RMN.

Jak informowała wtedy Wirtualna Polska, dymisji Jacka Kurskiego domagał się prezydent Andrzej Duda. Miał to być warunek do podpisania przez niego ustawy przyznającej dwa mld zł budżetowej dotacji dla mediów publicznych.

Na miejsce Kurskiego Rada Nadzorcza TVP S.A. delegowała Macieja Łopińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa Zarządu.