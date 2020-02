Jacek Majchrowski wśród laureatów nagrody im. Wieniawy-Długoszowskiego

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski został laureatem nagrody im. gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, przyznawanej osobom, społecznościom i instytucjom, które swoją pracą i twórczością promują historię polskiej jazdy i ideały przedwojennej kawalerii.

Zdjęcie Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski / Jacek Bednarczyk /PAP

Podczas III gali wręczenia wyróżnień im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, która odbyła się w krakowskim Muzeum Armii Krajowej, wręczono statuetki w kilku kategoriach. Każda z nich odpowiada dziedzinie, w której specjalizował się patron nagrody.

W kategorii "Nauka" wyróżniono prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Odbierając nagrodę przypomniał, że o Wieniawie zaczął pisać już wiele temu. Jak wskazywał - poznając fakty z życia generała - postrzegał go jako osobę, dla której nieważne były stanowiska, a o interes kraju dbał znacznie bardziej niż o dobro swojego ugrupowania.

"Żołnierzem", którego działalność najpełniej realizowała ideę nagrody okazał się gen. dyw. Jarosław Gromadziński. Najbardziej docenioną "Jednostką Wojskową" została 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego.

Uhonorowano także artystów - w kategorii "Film" triumfował Grzegorz Gajewski, a w kategorii "Sztuka" Marian Stefański. Najlepszym "Popularyzatorem" okazał się mjr Piotr Półbratek, a "Dziennikarzem" Urszula Żółtowska-Tomaszewska. Z kolei gmina Adamów wygrała w kategorii "Społeczność".

Podczas gali głos zabrał też szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który wskazywał, że laureaci przyznanych nagród "przenoszą we współczesność, w różnych obszarach życia publicznego etos kawalerii, i czynią to, pamiętając o tak wielkiej i wspaniałej postaci", jaką był Wieniawa. Ocenił, że w etosie kawalerzysty jest wszystko to, co powinno być obecne w polskim w życiu publicznym.

Do laureatów powędrowały statuetki w kształcie piór. List do uczestników gali skierował szef MON Mariusz Błaszczak. Organizatorem sobotniego wydarzenia była Federacja Kawalerii Ochotniczej.

Nagroda im. gen. Wieniawy-Długoszowskiego przyznawana jest za dokonania ubiegłego roku, choć może zostać wręczona również w uznaniu za całokształt twórczości. Patronem nagrody jest słynny polski kawalerzysta, generał dywizji Wojska Polskiego, dyplomata, osobisty adiutant Józefa Piłsudskiego, poeta i lekarz.