Jacek Saryusz-Wolski przeprosił za udostępnienie grafiki porównującej gestykulację Donalda Tuska z gestykulacją Hitlera.

Zdjęcie Jacek Saryusz-Wolski /Beata Zawrzel /Reporter

"Przepraszam, nie chciałem urazić moim re-tweetem tweeta MO [zasada: re-tweets are not endorsements] tych, którzy mylnie odczytali go jako moją wypowiedź. Poprzedziłem go cytatem z tweeta Donalda Tuska, który sam w ten sposób obrażał innych, by pokazać, że to broń obosieczna" - napisał Saryusz-Wolski. Wpis z grafiką porównująca gestykulację Tuska do Hitlera został usunięty.



Reklama

Ze swojego porównania Tuska do Hitlerza tłumaczył się wcześniej oburzonym internautom: "Zbyt podobne żeby spać spokojnie, Donald Tusk porównał PiS do Kremla. I to jest dla totalnych OK, lajkują. Kiedy twiterowicz zestawił jego gestykulację z gestykulacją Hitlera, to jest to horror. Kali, Kalemu..." (pisownia oryginalna - red).