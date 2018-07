Jacek Sasin: Data referendum jest zła

Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówił w Polskim Radiu 24, że zaproponowana przez prezydenta data referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji jest zła. Według niego łączenie referendum z wyjątkowym świętem narodowym, którym będzie 100-lecie odzyskania niepodległości, jest błędem.

Jacek Sasin mówił, że pogląd prezydenta, iż ze święta niepodległości uda się zrobić święto demokracji jest idealistyczny.

"Warto byłoby poszukać innej daty, niestety wniosek jest taki jaki jest, senatorowie mogą go tylko przyjąć lub odrzucić" - powiedział polityk.

W rozmowie przewodniczący KSRM odniósł się również, do dzisiejszego spotkania komisji śledczej do spraw VAT. Zdaniem polityka PiS będzie ono miało charakter techniczny, tak samo jak pierwsze spotkanie, podczas którego wybrano władze i przewodniczącego komisji.



"Dziś posiedzenie to będzie także wstępem do merytorycznej pracy" - dodał Jacek Sasin. Polityk powiedział, że według jego wiedzy komisja ma się dziś zająć zamówieniem ekspertyz i dokumentów, które są niezwykle ważne podczas prac komisji. Zdaniem Jacka Sasina temat, nad którym ma pracować komisja, jest istotny dla obywateli. Jak mówił, "straciliśmy wszyscy jako obywatele ponad 260 miliardów złotych i taka sprawa nie może pozostać bez wyjaśnienia".

Sasin zaznaczył, że stworzono warunki, w których opłacało się kraść.

O 11.00 w Sejmie rozpocznie pracę komisja śledcza do spraw VAT i akcyzy. Sejm powołał dziewięcioosobowy skład komisji w ubiegły piątek. Komisja ma zbadać prawidłowość działania organów i instytucji państwa odpowiedzialnych w czasach rządów PO-PSL, czyli w latach 2007-20015 za zapewnienie dochodów z VAT i akcyzy. Według szacunków Komisji Europejskiej tak zwana luka VAT, czyli różnica między planowanymi a faktycznymi wpływami wyniosła w tym czasie ponad 260 miliardów złotych.